¿Qué significa bataclana, palabra usada por Magaly Medina contra las famosas?

Entre los personajes más famosos de la televisión peruana se encuentra la conductora de televisión Magaly Medina, autodenominada como la creadora del periodismo de espectáculo, basándose en su trayectoria y método de trabajo para exponer a personajes famosos, y que intentan serlo, en el Perú.

Con más de 15 años de experiencia frente a las cámaras, la popular ‘Urraca’ ha logrado que sus proyectos destaquen por los comentarios que emite y las cámaras escondidas que siguen a las personalidades públicas. A esta última actividad la calificó con el término “ampay”, el cual se ha relacionado a sus contenidos exclusivos.

Medina ha mantenido una serie de palabras que usa para calificar a las personas y situaciones. Una de ellas es “bataclana”, asociado a significados despectivos e irrespetuosos, aunque su definición es más amplia y nos brinda otros detalles.

¿QUÉ ES BATACLANA?

- De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), “bataclana” es la bailarina o cantante de bataclán, centro de entretenimientos donde artistas llegan a brindar espectáculos en vivo.

- Basándonos en el diccionario de Oxford, es un término coloquial y despectivo, es con el que se denomina a las mujeres que cantan o bailan en un cabaret o teatro de revista de baja categoría.

- Recientemente, en contestación a Karen Dejo, la periodista de espectáculos se pronunció con lo siguiente: “aquí, a las bailarinas siempre les hemos dicho bataclanas. Porque depende del comportamiento que tengan, nosotros lo llamamos ‘comportamiento bataclanesco’ y no necesariamente porque hayas bailado en un lugar nocturno de la vida fácil. Ese no es el concepto de bataclana. Es un término que aprendí de Francisco Igartua, porque no solo tenían la apariencia de ser modelos. ¿Qué tiene de malo?”, sentenció en vivo.

¿CUÁL FUE EL PRIMER AMPAY DE MAGALY MEDINA?

“Aquí está el video donde se ve a Paul Martin en Varadero, Cuba, lejos de las cámaras, lejos de la gente que lo conoce aquí en Lima y vea que desprejuiciado es cuando nadie lo ve”, esta fue la presentación que hizo Medina en aquel 18 de diciembre de1997 cuando presentó su primer ampay en televisión nacional.

“Me he quedado así (se cubre la boca). Paul Martin, qué es eso, Dios mío. Por lo pronto este es el video favorito para llevarse el premio que hemos venido anunciando desde el inicio de nuestro programa”, detalló luego de ver la nota de inicio a fin sobre el actor que bailaba con pocas prendas en un destino del Caribe.

¿QUÉ PASÓ CON ALDO MIYASHIRO?

Este se trata del último “ampay” que se ha emitido por el programa Magaly TV, la firme. Es protagonizado por el conductor de televisión Aldo Miyashiro, quien se encuentra casado con la actriz Erika Villalobos. En las imágenes se ve al ‘Chino’ ingresando al departamento del periodista Óscar del Portal, donde minutos más tarde se le ve en una escena cariñosa con la reportera Fiorella Retiz, quien se encargaba de seguir el minuto a minuto de los partidos de “Los once machos”.

Según lo expuesto en redes sociales, la familia Miyashiro Villalobos había pasado unas vacaciones en España hace unos días, por lo que este encuentro ha causado sorpresa entre sus seguidores. Otro aspecto que se resaltó fue que la investigación original era sobre el periodista deportivos de América TV, quien ha sido vinculado con Fiorella Méndez, expareja del cantante Pedro Loli.

Ambos se encuentran en el ojo de la tormenta por lo que ha presentado Magaly Medina, sobre todo porque se encuentran casados. En el caso del hombre de prensa, su esposa se encuentra en Punta Cana con sus hijos, donde lo espera para celebrar su aniversario.

