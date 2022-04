Defensoría condena burlas contra personas con síndrome de Down emitidas por Jorge Luna y Ricardo Mendoza

El programa Hablando Huevadas es una espacio de humor negro. (Foto: Instagram)

La Defensoría del Pueblo condenó las burlas que los comediantes del programa “Hablando Huevadas” realizaron sobre las personas con síndrome de Down. Como se sabe, Ricardo Mendoza y Jorge Luna hicieron comentarios negativos y estereotipados contra la selección nacional de futsal.

“Falta de respeto y perjuicio a la dignidad de personas con discapacidad no está dentro de la libertad de expresión”, señaló la entidad a través de su cuenta de Twitter.

Este lunes, se viralizó un extracto del show de estas dos personas cuestionadas, en donde se puede escuchar a Luna decir que no es “hincha del fútbol Down”. “No sé quiénes son sus estrellas, no sé quiénes son los diferentes”, indicó, lo que provocó las risas de los presentes.

Tras este comentario, Mendoza agregó que el público no entendió el chiste “porque llegó con retraso”, en alusión a las personas que tienen habilidades diferentes.

Hablando Huevadas en el ojo de la tormenta una vez más. (Foto: Instagram)

Este comentario ha causado la indignación de muchas personas a través de las redes sociales, ya que no es la primera vez que se mofan de temas tan delicados.

Cabe mencionar que en febrero pasado, los presentadores Ricardo Gabriel Mendoza Castillo y Norka Anahí Gaspar Ríos se burlaron sobre el acoso e intimidación a una menor de edad que viajaba en un bus de servicio público, en donde un sujeto empezó a hacerle tocamientos indebidos. Ante esta falta grave, el Ministerio Público inició una investigación contra los comediantes.

La investigación la desarrolla la Décima Fiscalía Provincial de Familia, a cargo de la fiscal Rita Ajalcriña Cabezudo.

“La apertura de esta investigación se dispuso tras conocerse que estas personas, quienes conducen un programa transmitido a través de la plataforma YouTube, habrían realizado mofas y comentarios obscenos para referirse a un caso de violencia sexual en agravio de una menor de edad”, manifestó el Ministerio Público.

“Esta clase de comentarios respecto a un tema de violencia de género y acoso sexual callejero, como el antes señalado, atentan contra el derecho al honor, la dignidad y la seguridad social de los menores de edad”, indicó la fiscalía, en una nota de prensa.

COLECTIVO DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN SE PRONUNCIA

Tras este lamentable hecho, el colectivo de personas con síndrome de Down, levantaron su voz en protesta a estos comentarios negativos y fuera de lugar.

“Desde colectivo Down Perú (CDP), manifestamos nuestro total rechazo e indignación ante las palabras ofensivas y de índole discriminatoria vertidas en el programa show de stand up comedy “Hablando huevadas” dirigido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza orientadas a la burla pública y sacando provecho de ello al mal llamado humor negro. La discriminación, la intolerancia y el prejuicio tienen características de crimen previsto en nuestra legislación ley 29973, la cual configuran prácticas inaceptables que deben ser denunciadas investigadas y combatidas por el bien de la sociedad en su conjunto”, se lee en el comunicado.

“Colectivo Down Perú representante de personas con síndrome de Down en nuestro país, levanta su voz de protesta ante los sucesos y solicita los organismos competentes se tome las medidas correspondientes ante cualquier tipo de discriminación. No podemos permitir la agresión y burla ante el esfuerzo y sacrificio de las familias comprometidas en la mejora continua de sus familiares con síndrome de Down, echando por la borda todo lo alcanzado hasta el momento”, agregaron.

