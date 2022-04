Alfonso Chávarry arremete contra la prensa porque no le publican sus logros como Ministro del Interior

Ministro del Interior, Alfonso Chávarry, calificó de "mezquindad" la labor de los medios.

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, informó este martes sobre una importante cantidad de droga incautada por la DIRANDRO. Al inicio de sus declaraciones en la conferencia de prensa expresó sentirse decepcionado de los medios porque no habían cubierto “lo bueno” de su gestión y el trabajo de la Policía Nacional del Perú.

“Qué decepción. Ayer se (presentaron) 16,300 kilos de droga decomisada por nuestra Policía Nacional y casi ninguno de los diarios, los periódicos, han sacado esta información”, dijo.

“Miren qué mezquindad. Nosotros estamos sujetos a críticas, correcto. La prensa tiene derecho a criticarnos cuando estamos cometiendo algo malo, pero también tiene derecho a sacar lo bueno de nuestro trabajo”, agregó.

El ministro Chavarry señaló que este reciente decomiso representaba un récord en los dos meses que se iba trazando la gestión. Informó que desde el 24 de marzo al 18 de abril, la PNP había decomisado 5,400 kilogramos de droga y 1,500 insumos químicos usados para elaborar clorhidrato de cocaína.

Así, el funcionario increpó a los medios de prensa a que informen sobre estos logros y acciones de la PNP porque “también esto tiene que salir a extranjero, y de esta manera, la gente sepa que el Perú está trabajando en la lucha antidrogas”.

Procedió luego a comentar que se había realizado la captura del gobernador de Amazonas, involucrado en actos de corrupción. Y finalizó su participación pidiendo que se envíe una nota de prensa a medios internacionales. “Señor General de la DIRANDRO, envíe una nota de prensa a los señores periodistas, envíe al extranjero una nota de prensa para que de repente ellos lo saquen, ya que acá nuestra prensa no lo quiere sacar”, finalizó, y se retiró del lugar sin dar mayores declaraciones.

El ministro del Interior criticó que la prensa nacional no cubra los logros del Gobierno. | VIDEO: Twitter

RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO Y LA PRENSA

El gobierno de Pedro Castillo no ha mantenido una relación amistosa con la prensa. Desde abusos físicos con reporteros in situ hasta criticar y cuestionar su labor directamente, la libertad de prensa y trato a medios ha sido cuestionado desde antes del inicio de su gestión.

El 19 de mayo de 2021, durante un evento de campaña en la localidad de Yanama, en Huamanga (Ayacucho), Pedro Castillo cuestionó las campañas de “terruqueo” en su contra y aseguró que darán a conocer cuánto ganan y quién paga a los conductores de los programas de televisión.

“En su momento vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos, cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga. Vamos a hacer de conocimiento. Es necesario que el pueblo se informe de tantas cosas, de dónde viene tanto de eso y por qué hay tanto terruqueo”, dijo en el mitin.

Por otro lado, ya como presidente de Perú, Castillo amenazó con dejar sin publicidad estatal a los medios de comunicación que, según él, desinformen y tergiversen la realidad. Criticó que varios medios difundieran videos de su visita a Arequipa, donde algunas personas lo insultaron, increparon y exigieron su destitución.

“Debo condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto”, manifestó Castillo en su visita a la comunidad Chopcca, el 23 de noviembre de 2021.

El 21 de febrero de 2022, el mandatario calificó a la prensa de ser ‘un chiste’ luego que un reportero de Radio Exitosa lo cuestionara por la doble versión que dio al Ministerio Público en los casos Provías y los ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. (...) Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas. Yo les pongo movilidad y nos vamos como ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país”, dijo.

También hay ataques de miembros de la seguridad del presidente a reporteros, como lo ocurrido el 18 de agosto de 2021. Personal de seguridad de la Presidencia jaloneó a la reportera de TV Perú, Tifanny Tipiani, para impedir que le haga preguntas al mandatario. Lo mismo sucedió el 15 de septiembre de 2021, cuando un trabajador de prensa de Presidencia le impidió el paso a la reportera de RPP Noticias, Hellen Meniz, y le intentó quitar el micrófono.

