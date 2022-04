Ministro Alfonso Chávarry en desacuerdo con la propuesta de castración química: “Debe ser evaluado”

El ministro del Interior pidió evaluar la propuesta de la castración química. Foto: Andina.

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se mostró en contra de la propuesta de la castración química, ya que considera que debe pasar por estudios y ver si es que esta da resultado o no. Esto tras el anuncio del presidente Pedro Castillo.

“Eso debe ser revaluado. Así no más no se puede afirmar, debe tener un estudio. Van a ver ese caso (el miércoles en consejo de ministros). Así no mas no se puede sacar”, sostuvo.

Horas antes, el presidente Pedro Castillo dijo esperar el respaldo del Congreso al proyecto de ley que prepara el Gobierno para aplicar la castración química contra violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.

“Esta propuesta será formalizada en los próximos días, esperamos el respaldo del Congreso y que no le dé la espalda a un clamor popular. Como Gobierno tenemos la responsabilidad de proteger y defender la vida de los peruanos que está por encima de cualquier interés o cálculo político”, afirmó el jefe del Estado.

POLÍTICOS SE PRONUNCIAN

Ante el proyecto de ley propuesto por el mandatario, políticos se pronunciaron sobre la medida que se debatirá en el Congreso el miércoles 20 de abril.

Félix Chero - Ministro de Justicia y Derechos Humanos

“En el Gobierno del presidente Pedro Castillo la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes es nuestra prioridad. Por eso, desde el Ejecutivo presentaremos al Congreso el proyecto de castración química para violadores que busca acabar con estos actos execrables”.

Pedro Castillo aprobará en los próximos días el proyecto de ley que permite la castración química a aquellos acusados de violación sexual.

Elizabeth Medina - Presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso

“Personalmente, yo apoyo ese proyecto, porque ya se tienen que tomar medidas drásticas frente a estos hechos que vienen ocurriendo en nuestro país”.

Wilson Soto Palacios - Congresista de Perú Libre

“El 2018, el Congreso aprobó la Ley 30838 para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, donde se incluyó la #CastraciónQuímica, que tuvo informes desfavorables de instituciones y especialistas”.

“En consecuencia se endurecieron las penas hasta la cadena perpetua. Por ello, exigimos al Poder Judicial que haga cumplir la ley, con eficiencia y celeridad para evitar más casos de violación que indignan a toda la sociedad”.

Yonhy Lescano - Excandidato presidencial

“Para los salvajes violadores de niños, propuse la castración química, en otros países con esta pena han bajado las violaciones. En el Perú no se quiso aprobar por mezquindad, ahora no tenemos como defendernos ante estas horribles agresiones. Volveremos a presentar el proyecto”.

Verónika Mendoza - Líder de Nuevo Perú

“Entendemos la indignación, pero ni castración química, ni pena de muerte son soluciones. No hay evidencia alguna de su eficiencia. Peor aún, sectores que hoy lo proponen son los mismos que bloquean los derechos de las mujeres. Seguiremos organizadas luchando por nuestras vidas”.

“Exigimos las más altas sanciones para estos crímenes, cárcel ejemplar a los culpables, atención y acompañamiento integral a víctimas y familiares, pero, sobre todo, se necesita de una vez por todas implementar políticas de prevención a la violencia, con educación sexual integral”.

Juan Carrasco - Exministro de Justicia y Derechos Humanos

“Estamos de acuerdo con la propuesta de castración química en conjunto con la cadena perpetua”.

Rosario Sasieta - Exministra de la Mujer

“La castración química no sirve. Impide la erección pero es suplida por elementos análogos. No impide que el depredador ataque utilizando medios análogos. Con más rabia aún . El proceso es carísimo y temporal”

