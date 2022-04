Rainer Torres crítica a Universitario con alusión a Alianza Lima: “pasaban 18 años sin campeonar y hacían novela”

Rainer Torres crítica a Universitario con alusión a Alianza Lima (foto: @TorresRainer | Liga 1)

Rainer Torres, exfutbolista crema, lanzó duros comentarios sobre al club Universitario e hizo alusión al rival Alianza Lima en una peculiar comparación tras la derrota 4-1 del equipo ‘merengue’ en el clásico del fútbol peruano en el estadio Monumental de Ate el pasado domingo 17 de abril.

El representante del proyecto ‘Embajadur Crema’, organización a favor del club Universitario, comparó la situación actual del equipo merengue con el pasado de su histórico contendor. Además, resaltó el periodo entre 1978 y 1997 en el que los blanquiazules no ganaron títulos y que la derrota se está haciendo habitual.

“Me preocupa algo, en todo esto que ha pasado y lo comentaba Miguel Torres (ex jugador de Universitario), el hincha de la ‘U’ se está acostumbrando a la novela, que antiguamente eran los de enfrente (Alianza Lima) cuando empezaron a perder, cuando pasaron los 18 años que los del frente no ‘campeonaban’ hacían novela y media. Nosotros nos estamos acostumbrando a eso. Nos hemos acostumbrado a perder”, dijo Rainer Torres en el programa de televisión ‘Embajadur Crema TV’.

Torres agregó que las excusas sobre la situación del club son un lugar común que abarca diferentes momentos de Universitario que no logra un título desde hace ochos años (2013).

“Todos nos hemos hecho hinchas de la ‘U’ porque era un equipo ganador. Hoy por hoy ya nos estamos acostumbrando a perder y cuando pasa eso (la excusa) es que las deudas, que pasó esto o aquello, que Gremco que el administrador, que aquí que allá. Yo creo que es dirigido, nos están llevando y eso da bronca”, agregó Torres.

El también exjugador de Sporting Cristal rechazó las publicaciones del abogado del club Universitario, Franco Velazco, luego de la derrota en el clásico y calificó como una “vergüenza y mancha” el revés ante Alianza Lima en casa.

“Ahora veo a Velazco lanzar un tuit (Franco Velazco abogado de Universitario) y es un insulto a la inteligencia del hincha. Después de perder 4-1 y de esa manera, en vez de asumir la responsabilidad, porque es una vergüenza y una mancha que va a quedar en el club, mandan un tuit que es un insulto a la inteligencia de todos”, culminó.

El abogado crema, Franco Velazco, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer su opinión sobre la situación post derrota del clásico y las acciones que se iba a tomar, que posteriormente fue ejecutada mediante la salida del técnico uruguayo Álvaro Gutiérrez.

“POST CLÁSICO. No olvidar que:

1. Estamos en un proceso de recuperar al club institucionalmente, los resultados deportivos dependen del manejo económico serio y responsable.

2. 10 años de crisis se están resolviendo en estos primeros 7 meses con cuentas claras y auditorías.

3. Recuperar la identidad deportiva no depende solo de un buen DT y/o plantel sino también de las divisiones menores, jugadores formados en casa. Hoy también estamos en ese proceso de recuperación que en la ‘U’ será largo por tanta irregularidad detectada.

4. Estamos recuperando la presencia a nivel dirigencia y directiva, perdida por tantos sinvergüenzas que se arrogaron la presidencia y/o liderazgo del club. La ‘U’ tiene la obligación de aportar capacidad y experiencia al fútbol peruano”.

“QUÉ SE VIENE:

5. Medidas correctivas en lo deportivo ya adoptadas a esta hora del día que serán informadas oficialmente en breve.

6. A lo ya informado semanas atrás por el club, luego de equilibrar la caja y presupuesto (¡orden!), en junio se designa al gerente deportivo”, citó en un hilo de tuits Franco Velazco.

Luego agradeció a los hinchas de Universitario por su masiva concurrencia al Monumental: “Gracias a todos los que fueron al estadio. Mis respetos a Norte, Oriente, Occidente y Sur. Todos somos hinchas a muerte de la ‘U’, y sí, la sangre está y estará en el ojo, pero el fútbol nos dará la revancha pronto, mientras seguimos en el plan y camino trazado”.

El integrante de la administración temporal de Universitario le respondió de forma indirecta a un exjugador de Alianza Lima: “Recordarle al exarquero que su último partido y despedida profesional (¿no tuvo no?) fue perdiendo la categoría en una cancha y que su equipito no lo llamó siquiera para lavarle la cara al año siguiente; y que el año aún no termina, como si ocurrió con su carrera. ¡Y dale ‘U’!”.

