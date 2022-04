Ibai Llanos y su increíble talento con la pelota que se hizo viral en redes sociales

Ibai Llanos sorprendió a muchos con este tiro libre en un campo de fútbol.

Todos conocemos la gran capacidad de Ibai Llanos al frente de un micrófono, pero muy pocos saben de su increíble pegada al esférico. En un video que el propio ‘streamer’ compartió en sus redes sociales, se pudo ver que también cuenta con grandes dotes para el fútbol. Y hay quienes aún no lo creen.

Como se puede ver en el clip que ya es viral en todas las plataformas, el querido personaje aparece frente a un balón parado, mide al portero y saca un increíble remate que se mete al ángulo. Las personas que estaban cerca quedaron anonadados y celebraron la ejecución.

“Sin algún equipo necesita refuerzos para este verano, que sepa que estoy libre” , escribió Ibai Llanos en su cuenta de Twitter a modo de broma por lo que había hecho desde fuera del área. “Es un tutorial de cómo pegarle a la pelota”, señaló en otro video.

Ibai sorprendió con su gran capacidad para pegarle al balón. (Video: Twitter).

Sin embargo, no todos se sumaron a los elogios. Y hubo uno en particular que trató te bajarle el momento subiendo imágenes donde su pegada choca en el palo. “Les dejo la versión sin editar ni marca de agua para no generar confusiones”, apuntó el seguidor.

Fiel a su estilo, Ibai Llanos le respondió de inmediato y agregó un nuevo ángulo de su golazo para hacerlo más creíble. “Deja de intentar desestabilizar mi carrera”, puso en el tuit. Hasta el cierre de esta nota, el video ya cuenta con cerca de 1.5 millones de reproducciones en la red social del pájaro azul.

Otro ángulo de le gran pegada de Ibai en un tiro libre sin barrera. (Video: Twitter),

IBAI LLANOS TENDENCIA EN PERÚ

En los últimos días, su nombre ha estado en muchas portadas de medios digitales peruanos. ¿La razón? Pues por decir que los picarones son chilenos. Esto le generó una ola de ataques, por lo que tuvo que aclarar el tema poco después.

Ibai Llanos lanzó un post donde señaló lo siguiente: “Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile por favor soltadme el brazo no puedo más”. A cualquiera le pasa.

