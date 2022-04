Gianluca Lapadula: por qué no juega con Benevento y la chance de ir a otro equipo

El delantero no juega desde el 29 de marzo del 2022. Foto: Benevento.

Gianluca Lapadula está cerca de cumplir un mes sin pisar un terreno de juego y si situación preocupa en la selección peruana. Desde que regresó de su convocatoria para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, el Benvento tuvo cinco partidos, pero en ninguno pudo estar presente el peruano. En el último fue convocado, pero quedó fuera de lista por decisión técnica.

Al parecer, el delantero nacional ya no es del agrado ni tiene la mejor relación con el técnico Fabio Caserta, quien no ha contado con él en las últimas jornadas y no existe hasta ahora un buen argumento. El ‘Bambino’ no ha reportado lesiones ni tampoco indisciplinas. Sin embargo, queda fuera de los cotejos y todo hace indicar que también es por un problema con su contrato ante un intento de salida .

Recordemos que antes de los partidos de la selección peruana, el futbolista de 33 años tuvo un problema legal con su club, el cual no le permitió estar presente en duelos de la Serie B en varias oportunidades. Todo se solucionó antes de los partidos ante Uruguay y Paraguay, pero hoy por hoy parecen haber regresado. Desde el partido ante la ‘albirroja’ (29 de marzo), el jugador de doble nacionalidad pudo disputar cinco partidos: ante el Pisa SC, Reggina, VIcenza, Nuova Cosenza y Pordenone.

En la última jornada, Benevento jugó ante el Pordenone por la fecha 35 de la segunda división de Italia. ‘Lapagol’ apareció en la lista de jugadores convocados para este encuentro, pero luego se quedó en las gradas del estadio y sin opciones de jugar. El estratega italiano decidió dejarlo fuera del compromiso, que terminó con victoria 4-1 al final.

En la siguiente fecha el cuadro de ‘Las Brujas’ jugará ante el Ternana Calcio el lunes 25 de abril desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y todo hace indicar que el Gianluca Lapadula quedará fuera del partido por sexta vez consecutiva. El futbolista ofensivo sigue siendo el goelador de su equipo con 10 tantos.

¿NUEVO RUMBO EN ITALIA?

Según información del periodista Franz Tamayo, habría una posibilidad de Gianluca Lapadula con otro equipo. El cuadro del mismo país que lo quiere es el Cremonese, equipo que lidera la Serie B y que está a poco de sellar su ascenso a la primera división de Italia. Sin embargo, la oferta para el jugador y su representante recién se dará cuando se oficialice su pase a la Serie A.

Recordemos que el ‘Bambino’ tiene contrato con el cuadro italiano hasta junio del 2023, pero su idea es salir al finalizar la temporada. Según algunos medios italianos, habrá una reunión esta semana con todos los involucrados para definir su futuro. El objetivo del jugador pasa por tener claro qué sucederá cuando se abra nuevamente el mercado de pases.

Ahora, otro factor importantes es que el valor de Gianluca Lapadula ahora, según Transfermarkt, es de 4 millones de euros. Sin embargo, es muy probable que supere esos números por el buen momento con la selección peruana y la posibilidad de jugar el mundial Qatar 2022 a fines de año. Esto invitaría al Benevento a no soltarlo fácilmente.

GIANLUCA LAPADULA EN ELIMINATORIAS QATAR 2022

Recordemos que Gianluca Lapadula es el delantero titular de la ‘blanquirroja’. En las últimas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022, jugó 13 partidos de los 18 que se disputaron. Aportó con dos tantos ante Bolivia, Venezuela y Paraguay. Además, brindó una asistencia ante Ecuador en Quito, en el partido que lo consagró como titular indiscutible de la ‘blanquirroja’.Este fue su primer proceso clasificatorio y debutó ante Chile en Santiago.

