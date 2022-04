Nelson Cabanillas tras goleada de Alianza Lima a Universitario: “Hay frustración. Era un partido aparte”

Nelson Cabanillas ha jugado 10 partidos esta temporada con Universitario. | Captura GOLPERU

Universitario de Deportes cayó goleado por 4 a 1 ante Alianza Lima en un cotejo válido por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Los hinchas ‘cremas’ que se dieron cita en el Estadio Monumental terminaron decepcionados por el accionar de su equipo. En ese sentido, Nelson Cabanillas reconoció haber frustración en el plantel, teniendo en cuenta que era el clásico del fútbol peruano .

“ Hay frustración luego de haber perdido este partido. Este es un partido aparte y teníamos que haberlo sacado adelante pese a todo ”, señaló el defensa peruano en declaraciones para GOLPERU al término del partido.

Evidentemente, el hecho de perder y con un resultado realmente amplio ante el histórico rival es un golpe duro para el elenco ‘merengue’. De hecho, el mismo lateral manifestó que los ‘íntimos’ concretaron las opciones que tuvieron a diferencia de ellos. “Obviamente no hicimos las cosas bien, no pudimos hacer nuestro fútbol y eso se vio reflejado en el resultado. Creo que no estuvimos finos en tomar la última decisión. Alianza Lima pudo hacer las que tuvo ”, añadió.

Ahora, al abultado resultado se le suma el aliento de la hinchada. Desde que llegaron los fanáticos ‘merengues’ al recinto deportivo de Ate cerca del mediodía se esperaba un ambiente festivo. Sin embargo, la escuadra de la visita amargó este contexto y se impuso de forma categórica. “Siempre tenemos a la hinchada apoyándonos y de alguna u otra manera nos sentimos tristes porque vinieron hasta acá a apoyarnos y se fueron con las manos vacías y el sabor amargo ”, sostuvo.

De otro lado, Cabanillas manifestó lo que le dijo el técnico Álvaro Gutiérrez antes de ingresar al campo cerca del final del compromiso. “Cuando se iba a consumir el partido con el marcador en contra simplemente que entre a tratar de prosperar por banda y hacer daño ”, declaró.

Y es que desde el primer minuto se avizoraba un partido bastante luchado y friccionado. No obstante, el elenco ‘victoriano’ se afianzó en el campo de juego pasado los primeros 20 minutos. Jairo Concha apareció por partida doble de forma inesperada para marcar y adelantar a los de Matute. En ese momento, los ‘cremas’ no tuvieron reacción y se vieron sorprendidos por estas anotaciones.

En el segundo tiempo las cosas no variaron mucho, ya que los dirigidos por Carlos Bustos seguían con el control de la pelota a pesar de que los locales adelantaron sus líneas en busca del empate. Así llegó el autogol de Pablo Míguez, quien mandó el balón en su propio arco tras una gran jugada individual de Iván Santillán por la banda izquierda. Luego llegaron los goles de Arley Rodríguez y Hernán Barcos para sentenciar el clásico.

CAMPEONATO LARGO

Por otra parte, el futbolista de 22 años es consciente de que el torneo local es largo y, por ende, mantienen las posibilidades de poder pelear en la parte alta de la tabla junto a otros equipos que vienen dando la hora como Cienciano, Sport Huancayo, Deportivo Municipal, entre otros. “ El campeonato es largo y tenemos que ganar los partidos que se vienen para poder pelear el título ”, aseguró.

LUCHA CON SANTILLÁN POR EL PUESTO

Cabe resaltar, que Nelson Cabanillas lucha en el puesto de lateral izquierdo con Iván Santillán. En el arranque del torneo, el primero se impuso en dicha posición. Hasta que regresó el ‘León’ en la fecha pasada ante Ayacucho FC tras una larga para por lesión. Con esto, se genera una disputa por el puesto de cara a los próximos partidos, pero el exReal Garcilaso partiría en ventaja con la participación en el gol.

