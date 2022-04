Guido Bellido: chats con otro funcionario revelan posible caso de tráfico de influencias

Daniel Abarca fue nombrado asesor en el Mincetur mientras Guido Bellido era primer ministro. | VIDEO: Panorama

El expremier y congresista Guido Bellido habría incurrido en el delito de tráfico de influencias o cohecho al haber pedido favores personales a su ahijado político y “camarada”, Daniel Abarca, asesor del ministerio de Transporte.

Según un reportaje de Panorama, todo habría empezado cuando Pedro Castillo ganó las elecciones. En ese momento, Abarca habría escrito a Guido Bellido para felicitarlo y le envió su CV. El 23 de julio, Bellido le respondió para que este le diga dónde quería ser asignado, a lo que el otro responde “en el viceministerio de Turismo o Dirección nacional del desarrollo turístico”.

Luego, cuando Bellido asumió el premierato habría sido cuando se le habría otorgado el puesto de asesor del Ministerio de Turismo (MINCETUR), cobrando S/ 15 mil soles mensuales. Desde ese momento, el congresista de Perú Libre le habría escrito para que le compre pasajes y otros favores. El dinero que utilizaba para pagar dichos pasajes no pertenecían a Abarca, sino a su pareja, a la que le decía que le pagaría en efectivo.

Por otro lado, resulta que Guido Bellido también tenía acceso a una vivienda en Lima, ofrecida por el exasesor. En este “bunker” se llevaban a cabo reuniones con empresarios a los que Abarca representaba, ‘Los Diegos’. Ellos eran los empresarios Diego Lombardero Lamas y Diego Aguinaga.

DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS O COHECHO

Según el especialista en derecho penal, Carlos Caro Corioa, lo que se ve en los chats es una práctica ilegal, ya que dos funcionarios no deberían intercambiar favores y prestaciones a cambio de un puesto en una entidad del estado o licitaciones con empresas privadas.

Así, los favores del expremier y congresista le podrían costar el ser investigado por tráfico de influencias o cohecho, corrupción.

En el caso del “camarada Daniel”, el ser lobbista de un par de empresarios turísticos también significa una sanción administrativa o el delito de patrocinio ilegal, negociación incompatible o tráfico de influencias.

En ambos casos, ser sentenciado por tráfico de influencias podría condenarlos a una pena de 8 años de prisión privativa de la libertad.

Expareja de asesor del Mincetur denunció que sus fotos íntimas fueron enviadas a Guido Bellido | Foto: Panorama (Captura)

ABARCA TAMBIÉN ENVIÓ FOTOS ÍNTIMAS DE SU PAREJA A GUIDO BELLIDO

El pago de favores no sería lo único que hizo Daniel Abarca, sino que también envió fotos íntimas de su pareja a Guido Bellido, las cuales él aprobaba con un clásico y particular emoticón.

Esto fue denunciado por la víctima, Jackeline Zuñiga, quien fue pareja por siete meses del exasesor del MINCETUR, ahijado político de Guido Bellido.

“Yo no sé, en este momento, si el señor Bellido o Abarca tienen más fotos mías. Fotos que han sido tomadas en la intimidad de mi relación”, manifestó Zuñiga a Panorama.

“En todo caso, lo que me queda hoy, es defenderme y una forma de defenderme es informar, no me queda otra”, agregó.

La mujer señala que al ver su fotografía en el chat que su entonces pareja mantenía con el expremier la llevó a terminar con la relación. Además, detalló no saber si él se la enviaba de voluntad propia o eran solicitadas por el congresista.

“Es mi foto, la tomamos hace años y nunca me imagine que ese señor iba a ser eso. Si ha habido más, yo ya no lo pude ver. En ese momento me puse nerviosa y traté de recopilar información y apenas paso eso, me quería alejar. Me puse muy mal. Yo recolecto información y a raíz de esto, que yo me escapo y tengo que huir”, manifestó.

Un juez le otorgó medidas de protección y Abarca ha sido denunciado por violencia y agresión sexual.

