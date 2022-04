Félix Chero: “El proyecto de castración química a violadores de menores lo tenemos listo”

Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos. | Foto: Andina.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Félix Chero, indicó que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la castración química para violadores ya está listo y será discutido el próximo miércoles, en el Consejo de Ministros. Luego será enviado al Congreso de la República.

”El proyecto de castración química a violadores de menores de edad lo tenemos listo, debemos de estarlo aprobando en Consejo de Ministros el día miércoles y llevarlo al Legislativo. Este tema nos lleva a una profunda reflexión. Hay una reacción generalizada, frente a estos actos execrables, frente a la violación a menores de edad”, dijo en una entrevista con Exitosa.

Señaló que la propuesta anunciada primero por el presidente Pedro Castillo sí es una posibilidad, al menos para ser discutida y planteada por el Ejecutivo. El “problema” estaría en cuántas personas estén dispuestas a discutirlo y aprobarlo en el Parlamento.

“Va a depender del Poder Legislativo, la ejecución y análisis de este proyecto. Venimos exhortando al Congreso a que contribuya el proceso democrático del país”, afirmó.

“Nuestro proyecto de ley seguro es perfectible. El Legislativo tiene que hacer su trabajo y seguramente habrá propuestas”, recalcó.

‘Monstruo de Chiclayo’: la indignante confesión del hombre que ultrajó a niña. | VIDEO: América TV

El ministro también reconoció que la medida demandaría gastos para su implementación y logística, pero señaló que “debemos de ponernos en la ponderación del derecho, entre la dignidad y la seguridad de las niñas y niños y un gasto de castración química”.

Además, dijo que la castración química sería implementada en el caso de los condenados que no están cumpliendo cadena perpetua, la cual sí está establecida en el Código Penal. “Es una propuesta que yo respaldo, pero eso no quiere decir que no se evalúen otras propuestas”, dijo.

De esa forma, Chero señaló que actualmente hay 9 mil 674 personas sentenciadas por agresión sexual en el Perú, lo cual representa al 11.15% de la población carcelaria .

“Hasta enero del 2021, hay 9,674 personas sentenciadas, que representa el 11.15 % de la población carcelaria. Estimamos que en el Perú se comenten entre 700 a 800 casos anuales de violación de la libertad sexual de menores”, especificó.

El presidente Pedro Castillo y la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, durante la visita a la menor de 3 años ultrajada por el 'Monstruo de Chiclayo'. Foto: Presidencia

SOBRE LA PENA DE MUERTE PARA SENTENCIADOS POR VIOLACIÓN

A raíz del caso de la pequeña de 3 años secuestrada y abusada sexualmente por un hombre de 48 años, apodado el ‘Monstruo de Chiclayo, miles de personas salieron a las calles a exigir penas más duras para estos criminales. Entre ellas, estuvo la pena de muerte.

Sobre dicha medida, el ministro de Justicia descartó que el Gobierno haya considerado aplicarla, lo cual implica que el Perú salga del Pacto de San José.

“Eso es populista, porque todos sabemos que estamos adscritos al Pacto de San José. Si renunciamos, implicaría un procedimiento previo, pero ya no podríamos acceder a la protección de los derechos fundamentales del sistema interamericano”, señaló.

SOBRE LOS INDULTOS OTORGADOS POR EL PODER EJECUTIVO

Se recuerda que, por motivo de la Semana Santa, el presidente Pedro Castillo había otorgado indultos a 20 personas con penas privativas de su libertad. Antes de ello, se había hecho conocimiento que había otorgado 8.

Al respecto, Chero remarcó que ninguno había sido acusado por terrorismo. Entre los reos se encuentran personas cuyos delitos fueron hurto, apropiación ilícita, estafa o se trató de madres con hijos en centros penitenciarios. Además, recalcó que en todos los casos, habían cumplido por lo menos cuatro años de sus penas.

“No está en nuestra línea de actuación liberar aquellos que han cometido graves delitos de corrupción, como el caso del señor Antauro Humala, como secuestro, o de homicidio”, puntualizó.

