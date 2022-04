Ministra de la Mujer tras propuesta de castración química: “Es probable que sea tema en Consejo de Ministros”

El presidente Pedro Castillo y la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, durante la visita a la menor de 3 años ultrajada por el 'Monstruo de Chiclayo'. Foto: Presidencia

Hace unos días, Pedro Castillo, se pronunció a través de la Presidencia del Gobierno sobre la castración química contra los violadores tras el caso de la pequeña Damaris que ha remecido a todo el Perú.

Ante esto, la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, aseguró que esta iniciativa no ha sido dialogada con su cartera, ya que ella ha estado en Tarapoto, atendiendo mano a mano otro caso de abuso sexual a un niño menor a dos años.

“Ayer (viernes 15) he estado en Chiclayo. Hoy (sábado 16) estoy aquí en Tarapoto, no he tenido todavía la oportunidad de conversar (con el presidente). En este momento estoy concentrada en ver tanto el caso de la niña de Chiclayo como el fallecimiento del niño de Tarapoto”, respondió sin dar mayor detalles Miloslavich.

Agregó que el Ministerio que dirige aún no ha brindado alguna opinión sobre la castración química ni a la pena de muerte para violadores. “Seguramente en el próximo Consejo de Ministros será uno de los temas que vamos a conversar. Por lo pronto, estamos viendo los casos (de los menores agraviados)”, analizó.

Por otro lado, Diana Miloslavich, reveló que uno de los puntos principales en la reestructuración del programa Aurora es la implementación del Observatorio de Agresores.

“Coincidimos en que tiene que haber un acceso (del Observatorio de Agresores) a la ciudadanía para que sepan quiénes son los agresores, que los conozcan. No solamente consultar (el registro) en el caso que estén pidiendo un trabajo, sean un candidato a una elección municipal o regional, sino que, yo creo que la ciudadanía tiene que saber para que pueda cuidar a sus propias hijas. Cuando a alguna mamá le aparezca su hija, su adolescente, con su enamorado, pueda saber si esta persona está en el registro de agresores. Eso es fundamental”, indicó para La República.

“No podemos tener operadores de Justicia, en la Policía, en los Centros de Emergencia Mujer, en los centros de salud, en el sistema educativo, que sean agresores”, añadió la ministra.

La ministra de la Mujer, en conversaciones con La República, sostuvo que ha estado muy comprometida con los últimos dos casos que se han presentado sobre abuso sexual infantil. Ante esto la titular indicó que no descansarán para que caiga todo el peso de la ley contra estos violadores.

“Acá en Tarapoto hemos estado con el padre y la abuela en la Fiscalía para que el informe de la Fiscalía salga lo más pronto posible. Es importante decir que el médico legista que hemos tenido se ha apersonado rápido. El informe de la necropsia también se ha dado en tiempo rápido”, instó haciendo énfasis en la celeridad del proceso.

Asimismo, sobre el caso de la menor de 3 años en Chiclayo, la ministra solicitó que no se difunda su identidad, ni fotos o videos para proteger la identidad de la menor y no revictimizarla.

“En el caso de la niña en Chiclayo estamos dándole el apoyo a la familia, sobre todo al padre y la madre. Por el momento estamos apoyándola también para que salgan del lugar en el que han estado viviendo, que es una zona en la que es mejor que ya no permanezca por seguridad”, sostuvo.

LO QUE DEBES SABER

En 2021, 6.929 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años fueron abusados sexualmente , de acuerdo a datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Esta alarmante cifra, quiere decir que cada día, 19 niños fueron víctima de violación.

Para 2022, las cifras de enero y febrero indican que los casos de violencia sexual a menores ya han sumado 1.078.

