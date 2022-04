Luciana Fuster muestra como quedaron sus piernas tras el ‘ataque’ de los perros de Patricio Parodi

Luciana Fuster fue 'atacada' por mascota de Patricio Parodi. (Video: Instagram)

¡No fue bien recibida! Desde que la mamá de Patricio Parodi anunció que se tomará un tiempo para conocer a Luciana Fuster, la integrante de Esto es Guerra acude con bastante frecuencia a la casa del chico reality. Lo que nunca imaginó es que en uno de estas visitas sería ‘atacada’ por las mascotas de la casa.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video y una fotografía explicando lo que había sucedido. De acuerdo a la exreina de belleza, ella llegó con total tranquilidad y de un momento a otro se abalanzaron sobre sus piernas, ocasionándole algunos rasguños.

“ Entre machos se entienden. Miren cómo me han dejado las piernas entre Stuart y Brito (…) Yo creo que Stuart es el problema ”, dijo la modelo mientras veía cómo se encontraban sus piernas luego del recibimiento que tuvo.

Cabe precisar que las bromas por parte de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos de ellos recordaron que durante un tiempo Luciana Fuster no iba a la casa de Patricio debido a que ella no se llevaba bien con las hermanas del ‘Pato’.

¿Ni las mascotas la quieren? Luciana Fuster reveló que fue 'atacada' por los perros chihuahuas de Patricio Parodi.

Como se recuerda, hasta la fecha, las hermanas del chico reality se llevan muy bien con Flavia Laos, su expareja, al punto de haberla invitado al baby shower de una de ellas, al que también asistió Luciana Fuster.

Pese a las bromas que le hicieron los seguidores de Patricio Parodi, la modelo no dejó de publicar contenido dentro de la casa del ‘guerrero’, mostrando sus piernas todas arañadas por los perritos.

Este momento sucedió el Viernes Santo. A diferencia de sus compañeros, la pareja decidió quedarse en Lima y no salir a ningún lugar de viaje como lo han hecho diferentes chicos reality aprovechando el feriado largo.

Luciana Fuster muestra los rasguños que le hicieron los perros de Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

LUCIANA FUSTER EXPLICA POR QUÉ NO POSA CON LENCERÍA

Ahora que su relación con Patricio Parodi es aceptada por la familia del chico reality, la modelo no deja de mantenerse activa en las redes sociales, utilizando su cuenta de Instagram para responder las dudas de sus seguidores.

Fue así que un usuario de esta red social le consultó de manera directa por qué no publica imágenes en lencería como hacen otras modelos. “¿Por qué no te tomas fotos en lencería?”, señalaron.

La integrante de Esto es Guerra se animó a responder con tranquilidad y señaló que no lo hacía porque le parecía algo íntimo. “ Porque para mí la lencería se usa abajo de la ropa, entonces creo que no me tomaría fotos en lencería. En bikini sí, pero en lencería no, siento que es demasiado íntimo ”, se le escucha decir.

