Mario Vargas Llosa: “Putin es un dictador sanguinario”

El escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se mostró alarmado por la ofensiva de Vladimir Putin a Ucrania en una entrevista publicada en el diario chileno La Tercera. “Estamos en un momento peligroso porque Rusia con Putin se ha convertido otra vez en una dictadura. Putin es un dictador sanguinario”, advirtió.

Según afirmó, la manera en la que está actuando en Ucrania “lo revela en toda su maldad, en toda su antigüedad, en su falta de modernidad”. Y explicó: “Lo que él reprocha a Ucrania es que sea un país independiente y no sea un satélite de Rusia y hoy en el siglo XXI no puede ser, no es tolerable. La locura de Putin ha servido a abrir los ojos de muchísimos países…”

Para Vargas Llosa, “nadie ha hecho prosperar tanto a la Unión Europea como Putin con las locuras que está cometiendo”.

Además, aseguró Putin “es un dirigente con síntomas de locura evidentes como las tenía Stalin o como las tenía… como las tienen los satélites que ha logrado formarse alrededor”.

Y advirtió: “Está siempre el peligro de que si se siente derrotado o frenado en sus ambiciones pretenda recurrir a las factorías atómicas que tiene Rusia y eso podría poner en peligro la supervivencia de la humanidad. Eso sería una catástrofe para la humanidad, esperemos que no se llegue a semejante barbaridad”.

Además de analizar el escenario geopolítico en Europa, Vargas Llosa expresó su especial preocupación por América Latina . Y no sólo por la situación que vive su país, Perú, con un presidente al que califica de “analfabeto” e “ignorante”, sino por el panorama general de la región. “Nuestro continente se va quedando atrás en momentos en que el resto del mundo prospera”, se lamentó.

Vargas Llosa cree que la pandemia ha sido más dramática en el caso de América Latina que en Europa o Asia, donde hay un desarrollo social y económico y sobre todo un proceso de democratización muy avanzado. “En cambio en América Latina desgraciadamente los gobiernos populistas, demagógicos y muy irresponsables, y que sobre todo no saben manejar la economía de un país han proliferado últimamente . Entonces tenemos razón de preocuparnos porque nuestro continente se va quedando atrás en un momento en que el resto del mundo prospera”, afirmó.

Cuando el periodista Juan Paulo Iglesias, preguntó por qué, el escritor aseguró que fundamentalmente porque los mejores latinoamericanos no hacen política, “desprecian la política, tienen frente a la política una actitud de rechazo, porque la vida política es una vida muy corrompida, una vida muy infectada por la corrupción y, además, porque digamos no sienten que puedan hacer cosas importantes para que los países progresen”.

“ Perú no sale adelante, está entrampado, por haber elegido mal, por haber elegido un presidente que es absolutamente un analfabeto , una persona que no tiene digamos la información necesaria y un gobierno que ya muestra muchos síntomas de corrupción, de malos manejos, de manejos irresponsables. Aproximadamente el 70% de los peruanos quiere que lo destituyan”, afirmó. Y adelantó: “Yo tengo la sospecha que no va a terminar su mandato”.

Para Varga Llosa, el caso de Perú es el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, que son dictaduras totalitarias.

También habló de Argentina como un caso muy dramático porque no sale adelante: “Hay una rivalidad entre el presidente y la vicepresidenta que lo eligió que no permite funcionar a ese país, que fue como el ejemplo de América Latina en la época de los presidentes liberales”.

Y recordó que en su barrio, en Lima, no se hablaba de París, se hablaba de Argentina. “Los chicos querían ir a estudiar a las universidades argentinas. Los escritores quisiéramos haber vivido en Argentina. Y esa Argentina que era un modelo para América Latina ha ido desapareciendo”.

Para el escrito, la catástrofe tiene un nombre: “Es el peronismo”. “Para mi es muy difícil entender esa especie de romanticismo que hay en Argentina con el peronismo, que ha sido la fuente de todos sus males”, sentenció.

En su análisis las excepciones regionales se encuentran en Ecuador y Uruguay, que están progresando. “Uruguay mucho más rápido que Ecuador, porque tiene una mayor tradición democrática que el resto”.

“Pero América Latina en general está pasando un muy mal momento. Los modelos democráticos son los que debería seguir en lugar de empeñarse en esa visión romántica, anticuada e inoperante de nacionalizaciones, de censura de prensa. Nada de eso tiene éxito”, sentenció.

