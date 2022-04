Aída Martínez muestra su indignación por el ‘Monstruo de Chiclayo’: “Yo pediría sentencia de muerte”

Aída Martínez pide pena de muerte para el 'Monstruo de Chiclayo'. (Foto: Instagram y PNP)

El Perú entero se encuentra indignado tras conocerse el caso de Juan Antonio Enríquez García, más conocido como el ‘Monstruo de Chiclayo’, quien secuestró a una menor de 3 años para abusar sexualmente de ella. La modelo Aída Martínez al enterarse de este hecho exigió que el sujeto sea castigado con la pena de muerte.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo comentó sobre el tema y señaló que si ella tuviera la justicia en sus manos, no encerraría de por vida a este sujeto, sino de manera inmediata lo sentenciaría a muerte.

“Mamás, papás, hijos, hermanos, familias completas, comunidades completas, estamos juntos en esto. Si me preguntan qué harías tú si fueras juez o jueza de este caso, yo sí pediría, no cadena perpetua, yo pediría sentencia de muerte ”, manifestó.

Asimismo, la exchica reality dejó en claro que ella no le daría de comer gratis toda la vida al ‘Monstruo de Chiclayo’ y menos que salgan de los impuestos su permanencia en alguna cárcel del Perú.

“ Comer gratis en la cárcel por el resto de su vida. Y más aún de nuestros impuestos ”, dijo bastante molesta Aída Martínez en su cuenta de Instagram, donde le dio su apoyo incondicional a los padres de la menor.

De otro lado, la modelo explicó que a ella en estos momentos no le importa los Derechos Humanos, pues sostiene que el agresor de la menor debe de morir y no tiene miedo en decirlo en sus redes sociales.

“ Este tipo de monstruos no pueden estar más el sociedad. A mí no me interesa ahora los Derechos Humanos, yo sí le deseo la muerte a este tipo y lo digo sin pelos en la lengua ”, enfatizó.

Para la modelo, Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’, no debería recibir una condena de cadena perpetua, sino la pena de muerte.

MELISSA PAREDES TAMBIÉN PIDIÓ LA PENA DE MUERTE

Melissa Paredes fue otra de las artistas que se pronunció contra el ‘Monstruo de Chiclayo’y pidió que todos los peruanos se unan para exigir la pena de muerte, pues como se sabe, en el Perú no se encuentra permitido esta sentencia debido a que se encuentra suscrito al pacto de San José.

“Como madre, como hermana, como mujer, rechazo rotundamente estos actos tan asquerosos, indignantes, depravados, repugnantes. Y no solo pido, sino exijo, como muchas madres y mujeres, que este acto tan repugnante no quede impune”, escribió en sus redes sociales.

Además, hizo un llamado a la sociedad para que se logre la legalización de la pena capital. “ A ver si nos indignamos de verdad por cosas que valen realmente la pena y nos unimos todos para hacer que valga la pena de muerte o castración física y cero contacto hacia este abusador de una niña de tan solo tres años ”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: