¿Qué pasó con Tapir 590 y por qué culpa a Faraón Love Shady de su retiro?

Tapir 590 se volvió todo un fenómeno viral de Internet en el 2019. ¿Qué fue de su vida? (Fotos: Facebook)

Corría el año 2019 y no había peruano que no repitiera la frase viral “Qué vas a saber tú pe, mascota”, creada por Oliver Ramos, popularmente conocido como Tapir 590. Este excéntrico personaje se ganó un espacio en la web por subir videos dando consejos para volverse millonario y conquistar guapas mujeres. Además, por presumir una vida llena de lujos que, supuestamente, era imposible costear para los simples “mortales”.

Al igual que otros personajes nacidos en Internet, la intención de Tapir 590 nunca fue la de hacerse famoso, al menos en un inicio. Se volvió medianamente conocido en Facebook por intentar vender unas zapatillas viejas y falsas a 590 soles en grupos de compra y venta. Una vez se dio cuenta que tenía la atención del público, creó una página para contestar a las personas que lo criticaban en redes sociales.

Eventualmente, los usuarios lo bautizaron como “tapir”, pues muchos aseguraban que se parecía al mamífero mencionado. Sin embargo, ese no ha sido el único apodo que ha recibido a lo largo de los años. Vladimir Cerrón, Hypno de Pokémon, Pingüino de Happy Feet, Cuevita hinchado, Kenji Fujimori de JB, Muñequito de Ayudín y Alf del cerro El Pino han sido otros de sus divertidos sobrenombres.

'Tapir 590′, 'Quinientos noventa' o solo 'Claro pe, mascota' son los sobrenombres con los que se hizo conocido el youtuber peruano. (Foto: Facebook)

Su popularidad llegó al punto que era entrevistado en programas de radio y televisión, y hasta fue invitado especial en el extinto programa de Jorge Benavides, El Wassap de JB. No solo animó discotecas limeñas, sino también viajó a provincia como figura principal de los eventos, en donde era ovacionado por grupos de jóvenes que no perdían la oportunidad para pedirle que dijera su mítica frase “Claro pues, mascota”.

“Lo máximo que me han pagado ha sido 25 mil dólares. Eso pasó fuera de Lima y más que eso no puedo decir. ¿Qué hice con el dinero? Me pasó algo parecido que Mayimbu (perder el dinero por mujeres). Me ganó el deseo, como a todos”, comentó en una reciente entrevista para B&K Podcast, espacio digital conducido por los youtubers Benjadoes y Héctor Reg.

Faraón Love Shady junto a Jorge Benavides en el Wasap de JB. (Foto: Latina)

¿QUÉ PASÓ CON TAPIR 590?

Actualmente, Oliver Ramos ha dejado de subir videos a sus redes sociales como Tapir 590 porque no quiere ser copiado por otros personajes de Internet. Según dijo, Faraón Love Shady, cantante proveniente de Arequipa que cuenta con una gran comunidad virtual, se ha dedicado a imitar su estilo para volverse famoso como él.

“Yo creé el estilo de jugar con el público y él ha empezado a hacer lo mismo, casi igual. Entonces dejé de hacer videos porque si ya no daba ideas, ellos se quedaban sin eso. Total, a mí ya todo el mundo me conoce” , señaló en B&K Podcast.

Además, Tapir 590 contó que está concentrado en su carrera musical como reggaetonero, por lo que ha cambiado su nombre a Tapir Malo, en honor a Bad Bunny, uno de sus grandes referentes. “Estoy produciendo música, pero también animando cumpleaños, bautizos y cantando en discotecas” , relató en NN Entrevistas.

Por otro lado, Oliver Ramos también se gana la vida vendiendo sus saludos personalizados a través de WhatsApp. Los precios van desde los 5 soles hasta 50 soles. Una videollamada con él para “chacotear con el maestro del chacoteo” cuesta 40 soles. Si te lo cruzas en la calle, una fotografía con él te vale 10 soles y si está de buen humor, 5 soles.

Tapir 590 vende sus saludos en redes sociales. (Foto: Facebook)

¿POR QUÉ LE DICE “MASCOTAS” A SUS SEGUIDORES?

El secreto ha sido revelado. Según señaló para NN Entrevistas, él empezó a decirle “mascotas” a los usuarios porque estaba harto de la gran cantidad de gente que le pedía un saludo, especialmente cuando empezó a ganar popularidad en redes sociales, ya que no podía memorizar todos los nombres de sus fieles fanáticos .

“Yo les digo así porque cuando me hice famoso, porque lo soy, me hablaron bastante personas. Primero me hablaban 20 mil y luego pasaron a ser millones, de todo el mundo, de varios países. Yo ya no sabía cómo aprenderme sus nombres, soy un ser humano... Para ahorrarme el trabajo de memorizar, los bauticé como mascotas”, sostuvo para el espacio conducido por ‘El grillo’.

