Minsa se solidarizó con la madre de la niña Damaris y exhortó a las autoridades a castigar al ‘monstruo de Chiclayo’

Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, se solidarizó con la madre de la pequeña de 3 años, víctima del ‘Monstruo de Chiclayo’. A través de un comunicado, expresaron apoyo incondicional a su progenitora, quien se desempeña como Técnica de Enfermería de las Brigadas de Vacunación de Lambayeque.

Asimismo, exhortaron a las autoridades competentes a castigar con todo el peso de la ley al responsable del execrable hecho. “Nos solidarizamos y expresamos apoyo incondicional a la Técnica en Enfermería e integrante de nuestras brigadas de vacunación contra la COVID-19, quien luego de una intensa búsqueda por las autoridades competentes, se pudo reunir con su menor de 3 años desaparecida en la víspera”, se lee en la misiva.

El pronunciamiento también manifiesta que la “Gerencia Regional de Salud Lambayeque pone a disposición servicios médicos, de salud mental y asesoría legal, a fin de dar todo el soporte necesario y acompañamiento en este momento difícil que atraviesa nuestra trabajadora”.

“Rechazamos y condenamos este tipo de actos, exhortando a las autoridades encargadas de las investigaciones, velar para que los responsables del hecho sean juzgados con todo el peso de la ley”, culminó el comunicado.

Comunicado de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque.

PRESIDENTE CASTILLO VISITÓ A LOS PADRES DE LA NIÑA

El presidente Pedro Castillo llegó este Viernes Santo hasta el Hospital Almanzor Aguinaga, de Chiclayo, para visitar a la menor víctima de secuestro y violencia sexual. En el lugar, el Jefe del Estado conversó con los padres de la menor, quien se encuentra recibiendo todas las atenciones médicas y se encuentra estable.

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich llegaron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. Foto: Andina

Los progenitores de la afectada comentaron que conversaron con el jefe de Estado por un espacio de 5 minutos. “Nos vino a dar su apoyo y nos dijo que iba a acelerar los trámites legales para que esa persona pague lo que se merece. Ha sido algo muy corto (el diálogo), pero nos aconsejó”, contó el padre de familia a RPP Noticias.

Además, el padre de la menor pidió a los representantes del Ejecutivo que lo conversado no solo sean palabras, sino que se materialicen en hechos. “Que cumplan con lo que están diciendo y que no sea solamente un mes o dos meses porque esto es un trámite largo. Que no me abandonen de acá a uno o dos meses, sino que cumplan con sus palabras. Que el Congreso de una vez cambie las leyes para que a ninguna niña vuelva a pasar lo que me pasó a mi bebé”, dijo.

Por último, su progenitor envió un mensaje al Congreso de la República: “Lo que quiero decir es que el Congreso cambie de una vez esas leyes para que a ninguna niña le ocurra lo que le pasó a mi bebé. Eso tiene que cambiar sí o sí”.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Diana Miloslavich, recibió al mandatario en Chiclayo y también se apersonó al nosocomio para ofrecer apoyo psicológico y legal a la familia en coordinación con otros sectores del Estado.

“Están ofreciendo muchas cosas, han venido del Ministerio de la Mujer, también conversé con el Ministerio de Justicia. Ellos quieren ver todo lo legal para que ese hombre pague lo que ha hecho a mi niña. Que se logre la cadena perpetua para que ese hombre muera porque si van a tenerlo encerrado va comer desayuno, va a seguir comiendo gratis mientras uno va a seguir luchando para poder comer”, agregó.

SEGUIR LEYENDO