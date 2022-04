Marina Mora anuncia la muerte de su padre y le dedica un emotivo mensaje

Papá de Marina Mora falleció este viernes 15 de abril. (Foto: Instagram)

Hace apenas más de un mes Marina Mora celebraba por todo lo alto su matrimonio con Alejandro Valenzuela, uno de los momentos más felices de su vida; sin embargo, un mes más tarde, la empresaria tendría que afrontar un duro momento: la muerte de su padre Miguel Mora.

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza dio a conocer que su progenitor abandonó este mundo, por lo que le dedicó un mensaje de despedida que causó gran conmoción entre sus seguidores y amistades de la farándula local.

“ Te amo, papi Mike. Me duele tanto y me cuesta dejarte ir. Aunque sepa que yo soy parte de ti y que siempre vivirás en mí, no lo puedo aceptar ”, dijo al inicio de su dedicatoria.

Asimismo, Marina Mora le agradeció a su padre por enseñarle diferentes valores a lo largo de su vida. “Gracias por ser tan optimista siempre, tan bueno, tan alegre, y por haberme acariciado tanto; gracias por ser un gran ejemplo en muchísimos aspectos”, agregó.

La empresaria acompañó su publicación con diferentes postales junto a su papá, recalcando que Miguel Mora siempre pensó en los demás antes que él, por lo que se encuentra segura que siempre estará cuidando de ella en el lugar en el que se encuentre en estos momentos.

“ Increíble cómo pensabas en todos antes que en ti: ‘Siempre para adelante, hijita, tú tranquila’. Estoy segura de que nos amarás y cuidarás, como siempre, desde el cielo ”, fueron las palabras de la ex Miss Perú.

Cabe precisar que tras la publicación las condolencias por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, así como la de exparticipantes al Miss Perú que recordaron que Miguel Mora siempre las alentó a seguir sus sueños cuando se encontraban en plena competencia.

FAMOSOS SE PRONUNCIAN

Debido a que Marina Mora es una figura mediática en el Perú, diferentes artistas del espectáculo local le dieron las condolencias a la empresaria mediante los comentarios de su publicación de Instagram, donde mostraron toda su solidaridad con la exmodelo ante su irreparable pérdida.

“ Dios los tenga en su gloria. Nuestras oraciones por tu papito. Que descanse en paz ”, escribió Maju Mantilla; “Mucha fuerza, amiga. Un fuerte abrazo para toda tu familia”, manifestó Silvia Cornejo; “Mucho amor y mucha fuerza para ti, Marina, te abrazo desde aquí”, expresó Nicole Faverón; “ Te acompaño en tu dolor, mi más sentido pésame Marina Mora, que Dios lo tenga en su gloria ”, expresó Melissa Klug.

BODA DE MARINA MORA FUE AL ESTILO NORTEÑO

Aunque Marina Mora celebró su boda de manera totalmente privada, algunos artistas que fueron invitados publicaron parte de la ceremonia y la decoración. Luego del baile de los esposos, se vio un número de marinera acrobática, durante el que dos bailarines profesionales realizaron increíbles pasos al ritmo del tondero José Antonio, de Chabuca Granda.

