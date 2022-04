Universitario vs Alianza Lima: Pedro García y los jugadores ‘íntimos’ que considera titulares para el clásico

El periodista Pedro García tomó como referencia el partido con Colo Colo, para hablar de los jugadores de Alianza Lima.

Alianza Lima tendrá un duro compromiso ante Universitario de Deportes en su visita al Estadio Monumental. El clásico del fútbol peruano se jugará por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. En este caso, los ‘íntimos’ no atraviesan un buen momento tras los pobres resultados en el torneo local y Copa Libertadores. Sin embargo, el periodista Pedro García vio ante Colo Colo a dos jugadores que deberían ser titulares ante los ‘cremas’ .

Antes que todo, se refirió a esta última derrota que sufrieron los ‘blanquiazules’ ante la escuadra chilena, en donde reconoció la reacción del equipo cuando estaban 2 goles por debajo en el marcador. “Quería hablar de la derrota de Alianza Lima que fue en Chile. Al menos no le robaron y tuvo algunos aspectos interesantes. Y no quiero endulzar una derrota, que para lo que es el fútbol de Perú duele perder en Chile, pero hubo cosas que me llamaron la atención positivamente. Esto lo digo en el contexto de que se avecina un clásico. Me parece que el equipo que terminó fue mejor del que comenzó: por rendimiento y por algunas individualidades que entraron al final faltando media hora. Les dieron cosas a Alianza que no les dieron los que habían arrancado”, empezó el comunicador en el programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Posterior a ello, especificó los nombres de estos jugadores, quienes le cambiaron la cara al cuadro ‘íntimo’. “Por ejemplo, Benítez no puede ser suplente en Alianza Lima y Lavandeira tampoco. Me parece que les dan más que los que arrancan y, para mí, hay alguna novedad de repente para el clásico. Lavandeira entra y rinde, igual que Benítez. Hoy (ayer) y en la última semana. Entonces, me generó una buena impresión que Alianza pase de ser sometido perdiendo 1 a 0 primero, y el segundo gol después, a reaccionar . Creo que compitió después. Se defendió bien en buena parte del partido, pero no tenía ninguna posibilidad en ataque. Barcos estuvo solo. Y después cuando faltaba media hora, ya estuvo acompañado a partir de esas variantes”, añadió.

Y es que los dirigidos por Carlos Bustos se fueron al descanso con un resultado en contra tras los goles de Juan Martín Lucero y Esteban Pavez. No obstante, en el entretiempo, el técnico sacó a Oswaldo Valenzuela para dar entrada a Edgar Benítez y casi 20 minutos después dio ingreso a Pablo Lavandeira en el lugar de Cristian Benavente.

Tanto el paraguayo como el uruguayo se mostraron activos y complicaron a la defensa ‘alba’. El peso en el mediocampo se notó con la experiencia de estos jugadores, quienes fueron más verticales que los que iniciaron las acciones. Es así que a los 69 minutos ocurrió la jugada del gol, cuando tras una excelente acción de ‘Lava’ en donde se sacó al zaguero Maximiliano Falcón, habilitó al ‘Pájaro’ para que se lleve al arquero y coloque el descuento .

Lamentablemente para los intereses del equipo peruano, no alcanzaron a empatar y quedaron con un sabor amargo, pero esa rebeldía podría provocar que los futbolistas mencionados tengan la oportunidad de ser titulares en el clásico del fútbol peruano ante la entidad ‘merengue’.

CAMBIO TÁCTICO EN ALIANZA LIMA

Por otro lado, García también se refirió al sistema táctico de Bustos, el cual ha cambiado de acuerdo con el rival de turno. “Hubo una variante que ya la viene haciendo Bustos y no sé si no la repite en el clásico, que es jugar con 4. Claro, cada sistema te da y te quita. A mí me parece que lo que le da el jugar con 4 , más allá de prescindir de Lagos y de Mora, es que suma uno en el medio. Y modificará su dibujo defensivo, pero creo que incrementa sus posibilidades arriba . Ya Barcos deja de estar solo , y que eso pase es bueno para Alianza”, expresó.

El entrenador argentino ha ido modificando su sistema táctico en las últimas fechas. En un principio utilizó el 5-3-2 que le dio alegrías el año pasado y le sacó campeón nacional. Pero para esta temporada probó con el 4-3-3. No obstante, los resultados no han sido los esperados. Ahora, como bien mencionó Pedro, la gran figura de Alianza Lima es Hernán Barcos, actual goleador con 3 anotaciones. Por tal motivo, será fundamental que Bustos priorice una estrategia en donde el delantero se sienta referenciado, para evitar que baje hasta el mediocampo a pedir el balón (con desgaste físico incluido) y solo se enfoque en causar peligro en área rival. Veremos cómo el DT ‘gaucho’ formará el equipo en los próximos días.

