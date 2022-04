Paro de controladores aéreos afectó a más de 8 mil pasajeros, según Cámara de Comercio de Lima

El jueves 14 de abril, el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) realizó un paro reclamando derechos laborales. | Foto: EFE/ Paolo Aguilar

La huelga llevada a cabo por el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) habría afectado a más de 8 mil pasajeros que quedaron varados durante una fecha clave para el turismo interno del país, según informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Se recuerda que este paro inició el día de ayer, Jueves Santo, y afectó a 45 vuelos nacionales con destino a Cusco, Ayacucho, Trujillo, Arequipa y Tacna. El gremio había señalado que habían recibido autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), pero no se consideró el daño que generaría.

“El impacto negativo de una medida aceptada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no es solo en cuanto al número de turistas varados o vuelos cancelados, sino en el rápido deterioro de la imagen del Perú en el exterior, con lo cual se daña el trabajo del propio MINCETUR a través de PromPerú así como el de los empresarios que asumimos el reto de impulsar el turismo peruano”, dijo Gabriela Fiorini, presidenta del Gremio de Turismo de la CCL, a RPP Noticias.

La CCL informó que estos días feriados de Semana Santa estimaban tener un movimiento económico de S/ 800 millones de soles y la movilización de hasta un millón de turistas nacionales.

Se tenía previsto que estos visitantes nacionales gasten en promedio entre S/700 a S/800 soles durante este feriado largo. El monto estaba comprendido en el costo del transporte, alimentos y hospedaje.

“Valores significativos para la economía peruana, dado que el turismo es el tercer sector más importante después de minería y agricultura, por ser un importante generador de puestos de trabajo y fuente ingresos”, indicó Fiorini.

Se recuerda que el SUCTA y funcionarios de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) llegaron a un acuerdo para levantar el paro el mismo jueves, pese a que se había indicado que se extendería hasta el día sábado. Se había indicado que los vuelos que fueron cancelados por este paro serían reprogramados, pero las aerolíneas no fueron claras sobre cuándo se realizaría esto.

PÉRDIDAS ASCIENDEN LOS 40 MILLONES

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), señaló que ellos calculan que son más de 10 mil las personas afectadas por el paro de controladores aéreos. Además, calculan que las pérdidas llegan a S/ 40 millones de soles, en boletos de avión y gastos por turismo.

“Más de 10 mil personas lamentablemente se quedaron sin volar. (Se perdieron) 10 millones de soles solamente en boletos de avión y prácticamente unos 30 millones de soles en servicios turísticos que se contratan desde que tú llegas a un destino”, dijo en conversación con Canal N.

“(En) una medida irresponsable de la ministra Betssy Chavez, se declaró legal la huelga de los controladores de Corpac y habiendo violentado un derecho fundamental que es el derecho al transporte. También ha habido una ineficiencia de Corpac porque fueron citados los controladores ayer y se pudo haber prevenido la situación”, agregó.

De esta forma, la situación no solo generó un daño económico, sino que también se vio perjudicada la imagen del país con los turistas internacionales. Existe el caso de estadounidenses, mexicanos, colombianos y un grupo de italianos que viajaban a regiones del Perú, quienes venían con motivo de la Semana Santa.

Canales señaló que muchos vuelos que sí lograron salir de Lima, no pudieron aterrizar porque en las pistas de aterrizaje de regiones no contaban con los controladores necesarios. Señaló que en otras ocasiones se había contado con la participación de las Fuerzas Armadas que lograron suplir con la falta de personal. Sin embargo, en esta ocasión no fue así y los vuelos tuvieron que volver a Lima.

