Las pérdidas económicas que dejó el paro de operadores aéreos ascienden a S/ 40 millones, según Canatur

Entre las nuevas disposiciones figuran la ampliación del aforo y del número de vuelos en los aeropuertos regionales y el internacional Jorge Chávez, de Lima, así como la habilitación del turismo de cruceros. Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Cerca de 1,500 pasajeros no pudieron viajar este jueves al interior del país por la cancelación de vuelos nacionales generada por la huelga de operadores aéreos. Rocío Espinoza, gerenta de Reputación de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez, precisó que, durante la mañana, se cancelaron vuelos que se dirigían a destinos como Cusco, Trujillo, Ayacucho y Tacna.

“En la mañana fueron más de 15 vuelos cancelados, estoy perdiendo la cuenta. Y en cada vuelo pueden ir hasta 100 personas. Es una afectación importante”, subrayó en RPP. Hacia el mediodía, tras una negociación en la que participó del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la situación volvió a la normalidad.

Al respecto, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), señaló que se calcula que unos 10 mil pasajeros fueron perjudicados con esta paralización, y solo en boletos de avión las pérdidas ascienden a cerca de 10 millones de soles. Y contando servicios turísticos de alojamiento, alimentación, excursiones, transporte turístico, guías, souvenirs, entradas, etc. se podría llegar a los 30 millones de soles adicionales. “Hoy se perdieron 40 millones de soles solo con los pasajeros que volaban por vía aérea. Además del incalculable daño a la imagen del país” , indicó.

Por su parte, Ricardo Acosta, gerente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje (Apavit), calculó que como resultado del paro hubo un aproximado de 8 mil personas afectadas, 26 vuelos cancelados y 45 vuelos afectados. Sin contar que se afectó a casi toda la cadena relacionada al sector como guías, restaurantes, porteadores, hoteles, medios de transporte en general, bodegas, lavanderías, alquiler de autos y muchos más.

Agregó que se vienen dando cancelaciones masivas de grupos futuros de extranjeros que tenían viajes programados a nuestro país. Y esto se debe “principalmente a la inestabilidad política, delincuencia, constantes huelgas, bloqueos de carreteras y lo que vamos viendo día a día”.

MOTIVO DE LA HUELGA

Carlos Canales señaló que la huelga se debe a una medida irresponsable de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, que declaró legal la huelga de los controladores de Córpac, “habiendo violentado un derecho de todos los peruanos que es el derecho al transporte, considerado un servicio esencial”. Esto, asegura, se suma a la ineficiencia de Córpac porque ayer fueron citados los controladores, y se pudo evitar esta situación.

Precisó que en especial el bloqueo se sintió en provincias, porque hubo vuelos que salieron de Lima y no pudieron aterrizar. “No había controladores en los aeropuertos del interior. En otras oportunidades participaron personal de las Fuerzas Armadas que conocen ese trabajo y podía suplirlo. Pero en esta oportunidad no se ha previsto”, mencionó.

Ricardo Acosta fue más allá y emplazó al presidente Pedro Castillo a tomar acción ante estos “calamitosos sucesos, los mismos que impiden la reactivación del sector más importante para la economía del país, como es el sector turismo”. Asimismo, el gremio exige la inmediata remoción del cargo de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, “y no le dé más tiempo para ver cómo continúa derrumbando nuestro sector”.

Para el titular de Canatur, la sensación que queda de este paro, al margen de perder dinero, es cómo se maneja el país. Apuntó que esto se suma a lo ocurrido en el complejo arqueológico de Kuélap esta semana, donde se registraron derrumbes y que también afectó al turismo.

ALGO QUE NO SE HA VISTO HACE TIEMPO

A su vez, Carlos Gutiérrez, gerente general de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), dijo sentirse indignado porque se cancelaron vuelos a nivel nacional porque no había servicio de control de tráfico aéreo. “Eso es algo que no se ha visto desde hace bastante tiempo, de hecho, creo que hay responsabilidades que deben ser determinadas y sancionadas, de ser el caso, porque eso no es aceptable bajo ningún punto de vista”, expresó.

