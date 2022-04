Paro de controladores aéreos: molestia y frustración de viajeros por cancelación de vuelos

Paro de controladores aéreos perjudicó a los pasajeros. | Imagen: Canal N

El paro del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) de Corpac que se dio por varias horas de la mañana de este jueves perjudicó al menos a 1500 pasajeros que se disponían a viajar desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a terminales aéreos del interior del país para, principalmente, hacer turismo por Semana Santa.

Rocío Espinoza, gerenta de Reputación de Lima Airport Partners (LAP), señaló que, durante la mañana, se habían cancelado vuelos que se dirigían a destinos como Cusco, Trujillo, Ayacucho y Tacna.

“En la mañana van más de 15 vuelos cancelados, estoy perdiendo la cuenta. Y en cada vuelo pueden ir hasta 100 personas. Es una afectación importante”, declaró a RPP.

VUELO A CUSCO TUVO QUE REGRESAR

Uno de los vuelos perjudicados ya había despegado de Lima a las 5:45 a.m. y se dirigía al Cusco. Sin embargo, a 20 minutos del viaje, la aeronave tuvo que regresar a Lima ya que había sido informada de que no podría aterrizar en el aeropuerto Velasco Astete de la ciudad imperial debido a que no había personal en la torre de control.

Los pasajeros, muchos de ellos extranjeros, quedaron varados sin tener noticias de lo que pasaría con su viaje. Quienes ya tenían pagados tours y boletos en tren mostraron su malestar por haber perdido estas reservasl.

“Ya estábamos en la sala de embarque y nos sacaron por otra puerta. Solo nos dijeron que hablemos al call center, pero ellos ni siquiera saben que están cancelado”, dijo un indignado pasajero de nacionalidad mexicana a Canal N, quien viajaba junto a su pareja con la intención de conocer Machu Picchu.

“Ya teníamos pagado todo, también el tour a la Montaña de Siete Colores. Hemos gastado cerca de 2000 dólares. Nos han dicho que no es responsabilidad de la aerolínea y que llamemos al call center”, manifestó su pareja.

Molestia y frustración de viajeros por cancelación de vuelos. | VIDEO: Canal N

PARO LEVANTADO

Cerca a las 11 de la mañana, el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) y funcionarios de Corpac llegaron a un acuerdo para levantar el paro.

Jorge Perlacios Velásquez, presidente del directorio de Corpac, indicó que todos los vuelos cancelados serán reprogramados en las próximas horas.

Además, manifestó que los vuelos afectados por el paro, que inició a las 7 de la mañana de este jueves, serán reprogramados en las próximas horas.

Además, indicó que la Gerencia Central de Aeronavegación de Corpac se comunicará con las empresas aéreas para que el tráfico aéreo se reactive.

LATAM TUVO VUELOS AFECTADOS

Por la mañana, LATAM Airlines Perú informó que “debido al paro de controladores aéreos algunos vuelos domésticos están sufriendo afectaciones. Buscando mitigar las molestias que esto puede originar en el transporte de nuestros clientes y proteger la seguridad de los mismos, ofreceremos flexibilidades a nuestros pasajeros afectados para cambios y/o devoluciones sin ningún tipo de penalidad”.

Indican además que “mantienen el monitoreo constante de la situación y solicita a las autoridades competentes la solución inmediata a este incidente” y lamenta “los inconvenientes que esta situación ha causado a sus pasajeros”.

En el Aeropuerto Jorge Chávez se indica que está trabajando con un número reducido de controladores de tráfico aéreo debido a esta paralización y esta situación ha provocado que varios de los vuelos al interior del país no logren salir a tiempo.

