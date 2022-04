Rodrigo González: ¿Cómo se lleva con la mamá de su novio Salvatore?

Rodrigo González cuenta cómo se lleva con la mamá de su pareja. (Foto: Instagram)

Aunque Rodrigo González siempre ha dejado en claro que no desea exponer su vida privada, el conductor de televisión de vez en cuando le cuenta a sus seguidores los planes que tiene a futuro, especialmente al lado de su novio Salvatore, de quien se ha mostrado sumamente enamorado.

Pese a que no existe mucha información acerca de la pareja del conductor de Amor y Fuego, el popular ‘Peluchín’ dio a conocer que se lleva bien con la mamá de su novio, al punto que irán a un concierto juntos en los próximos meses.

Esta información la dio mientras comentaba en su programa sobre los próximos conciertos que habrán en nuestro país. Para sorpresa de muchos, Rodrigo González señaló que estaría al lado de su suegra y su mamá para ver a Isabel Pantoja.

“ Viene la Pantoja, iré con mi mamá, con mi suegra. Me da ganas de ir ”, expresó bastante contento el conductor de televisión, a lo que su compañera Gigi Mitre señaló que varios artistas han programado más de un concierto en el Perú.

Asimismo, ‘Peluchín’ dio a conocer las razones por las que asistiría al concierto de la cantante española, pues aunque ya en el pasado la escuchó, a él le gusta mucho como interpreta sus temas en el escenario.

“Renzo nos preguntó si queríamos ir, lo puso en el chat grupal. Yo sí voy a ir. Es que es una artistas, ella interpreta. Yo ya la he visto antes, pero la vería de nuevo, es como que (te pone la piel de gallina). Interpreta como pocas en la vida. No es que sepa todas sus canciones, pero me gusta cómo interpreta. Tiene una energía ”, comentó.

En otro momento, el conductor de televisión comentó sobre la posibilidad de que en algún momento realice un unipersonal para contarle a su público las cosas que no puede decir en televisión, por lo que fue animado por Gigi Mitre, quien aseguró que pagaría por ver a Rodrigo.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE RODRIGO GONZÁLEZ?

A inicios del 2021 surgió el rumor que Rodrigo González había iniciado una relación sentimental con un hombre llamado Salvatore. Pese a que en un primer momento el conductor de Amor y Fuego no se refirió al tema, a las pocas semanas decidió hacerlo público en sus redes sociales.

Desde ese momento muchos se empezaron a preguntar quién era el joven que le había robado el corazón del popular ‘Peluchín’. Por ello, aquí te lo contamos. Salvatore es nada menos que un exitoso chef de 37 años, gerente de un restaurante, muy ajeno a la farándula.

La misma Gigi Mitre fue la encargada de dar a conocer dicha información durante un programa de Amor y Fuego. “ Les cuento que Salvatore tiene 37 años. Además, es un súper chef y hasta con presentación espectacular como si estuviera en un restaurante ”, dijo.

“¡A Rodrigo le gusta comer bien! ¿Ven la bolsita? (lo señala), es un regalo que Salvatore dedica a Rodrigo. Ustedes ya se van a dar cuenta cuando lo vean”, dijo Mitre en el espacio de Willax.

