Oscar Ruggeri reveló el equipo que quiere contratar a Ricardo Gareca y pide que se retire a fin de año

Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri mantienen una amistad que ha trascendido el fútbol. | Foto: ESPN

La selección peruana consiguió un gran paso al acceder al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Este logro lo obtuvo luego de vencer a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, dejando afuera de la cita mundialista a otras importantes selecciones como Colombia y Chile. En ese sentido, el gran artífice fue Ricardo Gareca, quien actualmente se encuentra en su país y conversó con Oscar Ruggeri de un tema que sorprendió a todos.

Se trata del interés que recibió el ‘Tigre’ por parte del América de México para ficharlo, aunque el ‘Cabezón’ argumentó que no se lo comentó en su momento porque la ‘bicolor’ se encontraba peleando la clasificación a la Copa del Mundo y no quería distraerlo. Además de que no desea que dirija más cuando termine su contrato con la FPF que es hasta que finalice la participación de la ‘bicolor’, sea en el repechaje o en la cita mundialista.

La charla se llevó a cabo en el programa ‘ESPN F90′, el cual es conducido por Sebastián ‘Pollo’ Vignolo’. Justamente, Gareca empezó con el tema. “Él (Ruggeri) me dice: “este es el último año que dirigís. Ya después dejás, te jubilás y no trabajas más. De ahí te venís para acá (Argentina)”” , comentó.

Luego, el exfutbolista y actual comentarista respondió. “Me llamaron para que le hable para llevarlo a algún lado, a equipos”, dijo. Esto generó una sorpresa en el set de televisión. “ Sí, me llamaron. Y si Perú no clasificaba ya tenía una banda de lugares ”, siguió.

El ‘Pollo’ Vignolo se quedó desconcertado ante esta noticia y preguntó: “Pero ¿a dónde? Nunca nos dijiste nada”. Ruggeri contestó: “ Al América de México, por ejemplo. Él no sabía. ¿Para qué le voy a decir si está clasificando? Si hubiese quedado afuera de, qué se yo, Colombia y Chile, eran los técnicos que se quedaron fuera”.

Nuevamente el ‘Pollo’ insistió en el asunto con Oscar. “¿Vos tenías un futuro interesante también?”. A lo que aseguró: “Sí, yo no quería mucho. No quiero que dirija. Quiero que vivamos, salgamos a vivir, estemos juntos ”, sostuvo.

Ruggeri revela qué equipo quiere a Gareca y le pide que se retire a fin de año de la dirección técnica. (Video: ESPN).

INTERÉS PREVIO DEL AMÉRICA

Recordemos que en febrero de este año también se especuló con esta posibilidad de que el estratega de 64 años se aleje del elenco nacional y tome otro rumbo. Precisamente, en FOX Sports México, el periodista Rubén Rodríguez habló de que el ‘Tigre’ fue una de las opciones de las ‘Águilas’ para suplir a Santiago Solari, que en ese momento aún estaba al mando del equipo. “Lo digo aquí abiertamente. A (Santiago) Solari no lo han quitado porque el plan A está dirigiendo a Uruguay, el plan B está dirigiendo al Necaxa y el plan C está dirigiendo a ‘Gallos’. Por eso Solari conserva su trabajo a estas alturas. Y el plan D, yo no dudo que si pierde con Pumas, haya un interino. Y después esperen para ir por (Nicolás) Larcamón. Si (Ricardo) Gareca no va al Mundial, puede ser opción también para el América. De mí se van a acordar”, advirtió el comunicador.

Y es que el cuadro mexicano no venía atravesando un buen momento en la Liga MX. En la presente temporada había jugado 8 partidos, pero había perdido en 4 ocasiones, empató en otras 3 y apenas sumó 1 victoria. Para un club de la talla del América, era un arranque nefasto y, por tal motivo, decidieron sacar a Solari a inicios de marzo. En aquel entonces, Gareca aún dirigías a Perú en las Eliminatorias, aunque habrían esperado para contar con él si la selección no lograba los objetivos. Ahora la entidad ‘azteca’ tiene a Fernando Ortiz como técnico interino, por lo que la opción del ‘Tigre’ era más que apetecible pensando en la próxima campaña.

AMISTAD CON RUGGERI

Cabe resaltar, que la amistad entre Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri se remonta desde los años 80, cuando jugaron juntos en Boca Juniors, River Plate, Vélez Sarsfield y la selección de Argentina. A raíz de estas experiencias, ambos forjaron un lazo que hasta el momento se mantiene. Incluso el ‘Cabezón’ salió campeón mundial con la ‘Albiceleste’ en México 1986 y subcampeón en Italia 1990 .

Gareca y Ruggeri compartieron equipo en Boca, River y Vélez. | Foto: Instagram Oscar Ruggeri

SEGUIR LEYENDO