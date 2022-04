Ricardo Gareca a corazón abierto: “Hoy me pregunto si realmente fui jugador. La vida se pasó rápido”

Ricardo Gareca y su lado más sensible en entrevista para ESPN Argentina.

Pocas veces vemos a Ricardo Gareca hablar de cómo se siente y qué piensa de la vida que lleva como entrenador y exfutbolista. Y fue en el programa ‘F90′ de ESPN, que dejó ver esa parte más intima de su ser. Duras y reflexivas palabras del ‘Tigre’ en un momento crucial de su carrera profesional.

“¿Extrañas al Gareca jugador?”, le preguntó el ‘Pollo’ Vignolo, sin pensar que su compatriota se mostraría a corazón abierto, algo que sorprendió a todo el panel deportivo. Todos se quedaron mirando muy atentos durante varios minutos.

“Son las mejores etapas, pero la verdad no me acuerdo. A veces me tiran una pelota (en el entrenamiento de Perú) y me cuesta levantarla. Entonces me pregunto si realmente fui jugador . Perdí la sensibilidad con el pie”, arrancó el técnico de la selección peruana.

“Me pareció que pasó tan rápido la vida. A veces uno le quiere hacer entender al jugador de fútbol que esto es tan corto y pasa muy rápido. Ya tengo 2 nietos, 64 años... no sé dónde se me fue la vida, la carrera deportiva”, continuó.

Ricardo Gareca mostró su lado más sensible al hablar de su época de futbolista y su presente como entrenador. (Video: ESPN).

“Dirigí 5 años en Vélez (Argentina) y a veces me pongo a pensar: ‘¿5 años? Ya pasaron 9 años. Es muy rápido todo. Hay que prestarle atención porque la carrera del futbolista es corta. Tienen que aprender a cuidarse y a ser profesional”, señaló.

“Tienen que saber aprovecharla y no solamente en lo económico. Hay lugares que te potencian futbolísticamente y otros que te debilitan por una mala decisión. Cuando tienes claro los objetivos, todo va de la mano”, indicó Ricardo Gareca.

“Cuando tienes otras prioridades que no tienen nada que ver con el fútbol, y terminas yendo a China o Arabia porque te duplican lo que ganas, entonces empiezas a relegar todo lo que tiene que ver con lo deportivo”, cerró.

Ricardo Gareca se encuentra de descanso en Argentina. Pero a fines de mayo viajará a España para preparar el partido del repechaje mundialista. Se habla que podría jugar algún amistoso y que el rival sería Marruecos. Aún no hay nada oficial.

