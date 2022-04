Mosquera no se refirió al polémico penal ante U. Católica: “Estamos compitiendo internacionalmente”

Roberto Mosquera no se refirió a la actuación del arbitraje, pero resaltó el rendimiento de su equipo.

Sporting Cristal regresó a Lima con una derrota muy polémica ante Universidad Católica por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Pese a que le quitaron el empate de las manos, Roberto Mosquera decidió no hablar del arbitraje y se enfocó en el rendimiento de su equipo.

“ Para no hacer más bronca, me quedó con el rendimiento del equipo. Creo que estamos compitiendo internacionalmente , habíamos dado una clarinada con Flamengo, que es un super equipo, estamos hablando 150 millones en contrataciones y no reafirmamos en la forma de jugar”, expresó el técnico ‘celeste’ en el aeropuerto Jorge Chávez para ESPN.

Asimismo, no dudó en mandarle un mensaje a su detractores. “Demostramos lo que algunos dicen que no tenemos, una cosa es presentar un equipo parchado con Vallejo con jugadores como Távara y Olivares que no juegan hace tiempo. Juzgan y califican muy rápido y lastiman, pero ya sabemos como son las cosas en Cristal”.

“Hicimos un buen partido, no sé si para ganar pero el empate estaba bien. Así que nos sentimos tristes, sin embargo en rendimiento, carácter y parte anímica estamos tranquilos”, finalizó el entrenador peruano.

Sporting Cristal cayó 2-1 ante U. Católica con un penal sobre el final.

Roberto Mosquera no se ha referido al penal que no existió sobre el final del compromiso. “Nunca hablé de un árbitro y no lo voy a hacer ahora, ni juzgar tampoco sus decisiones porque nunca me ha parecido. El árbitro no tiene conferencia de prensa” , expresó en conferencia de prensa en Chile.

No obstante, Sporting Cristal levantó un reclamo por la actuación del uruguayo Leodán González. “Solicitamos por esta vía que se tomen las medidas correspondientes y se den las sanciones necesarias al equipo arbitral que fue responsable de esto”, se puede leer en el comunicado.

PENAL DE U. CATÓLICA

¿Qué sucedió? Los ‘rímenses’ comenzaron perdiendo en los descuentos del primer tiempo. Marcelino Núñez se cruzó con un rebote muy cerca del área y la agarró de volea, su disparo terminó en el ángulo y pese a que Alejandro Duarte voló, no logró taparla.

Después, a los 73′ llegó el empate del club peruano. Un tiro de esquina ejecutado por Yoshimar Yotún fue aprovechado por Omar Merlo, quien peinó la pelota y por el segundo palo apareció Nilson Loyola para empujarla con su cabeza.

Cuando se pensó que el partido terminaría igualado, Felipe Gutiérrez cobró un córner y Nehuén Paz cabeceó. Supuestamente, el balón chocó en la mano de Percy Liza y el árbitro ‘charrúa’ cobró penal. No obstante, la repetición decía otra y el VAR volvió a brillar por su ausencia. Fernando Zampedri lo cambió por gol y le dio los tres puntos al equipo chileno.

PRÓXIMO PARTIDO DE CRISTAL

Roberto Mosquera y compañía deberán voltear la página rápidamente porque esto recién comienza y quedan cuatro partidos para cambiar la situación. Sin embargo, primero enfrentarán a Deportivo Municipal por la jornada 10 de la Liga 1.

FIXTURE DE CRISTAL EN LA COPA LIBERTADORES

Martes 26 de abril

- Sporting Cristal vs. Talleres de Córdoba - Estadio Mario Alberto Kempes (7:30 p.m.)

Miércoles 4 de mayo

- Sporting Cristal vs. U. Católica - Estadio Nacional (9:00 p. m.)

Martes 17 de mayo

- Sporting Cristal vs. Talleres - Estadio Nacional (7:30 p. m.)

Martes 24 de mayo

- Flamengo vs. Sporting Cristal - Estadio Maracaná (7:30 p. m.)

