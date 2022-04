Callao lleva dos días inundada de basura por huelga de trabajadores de limpieza

Miles de transeúntes reclaman a las autoridades ante la terrible pestilencia en la zona. Foto: Buenos días Perú.

Decenas de trabajadores de limpieza que trabajan en el Callao salieron a las calles alzando su voz de protesta desde el pasado martes y han paralizado sus labores por falta de pago. Como consecuencia, ya son tres días desde que no se recogen los desperdicios y las calles se encuentran llenas de basura. Además, algunos protestantes salieron a las calles a destrozar las bolsas provocando así que las principales avenidas se conviertan en un foco de contagios de enfermedades.

Estos trabajadores pertenecen a la empresa Eslimp Callao y lo que también les exigen a la Municipalidad es el aumento del sueldo de 300 soles para 1,500 trabajadores que limpian las calles.

Este suceso ha ocurrido en las avenidas principales del Cercado del Callao, como es el caso del jirón Saénz Peña, Dos de Mayo, Guardia Chalaca, República de Panamá, Argentina y otras donde se genera un olor insoportable para los vecinos.

No es la primera vez que ocurre este problema, una vecina aseguró que en el año 2020 pasó lo mismo, pero se solucionó a los 3 o 4 días y en diciembre del 2021 de igual manera.

“Ahora estamos 2022. Nosotros pagamos los tributos, la limpieza y alcantarillado, y no tenemos porqué pagar la culpa de una mala administración. Señor López, es una vergüenza lo que el pueblo chalaco está viviendo, si a usted el puesto le quedó demasiado grande, dé un paso al costado. Estamos con una pandemia que aún no se ha acabado, y no podemos seguir viviendo con infecciones”, sostuvo una vecina.

Desesperación por acumulación de basura en el Callao. VIDEO: Panamericana TV

RECLAMOS DE LOS VECINOS

La acumulación de basura ha hecho que los vecinos se quejen de los malos olores que esta produce. En imágenes de Buenos Días Perú se muestra cómo un señor adulto mayor tuvo que salir a la calle con su escoba para tratar de acabar con esto.

“Cómo puede ser posible que todo el Callao esté así. Todo es por la idiosincrasia de los gobernadores y regidores, es lamentable esta situación”, aseguró.

Miles de personas con negocios han sido también perjudicados, debido a que venden desayunos y otros alimentos en la calle, pero con el mal olor, nadie quiere ingerirlos y esto resulta una pérdida para ellos.

“Tenemos dos días con esta basura en el Callao, no se puede trabajar así. Nadie se acerca y el distrito se ve muy feo”, añadió un vendedor de desayunos.

Por otro lado, el jirón Saénz Peña se encuentra muy cerca al mercado del Callao, pero una vecina que salía de allí comentó que este centro de abastos sí se encuentra limpio y el problema es en la calle.

“Dentro del mercado todo está limpio, la cosa está afuera. No sabemos cuándo va a acabar esto”, confirmó.

Los vecinos también se han quejado de la presencia de roedores, ya que el olor los atrae. “No podemos seguir así, hoy día ha amanecido peor. Es una pestilencia, da miedo porque se escuchan ratas, no pueden jugar los niños, tenemos que estar viendo dónde pisamos, es totalmente insalubre”, manifestó una señora con su bebé en brazos.

Por otro lado, la Municipalidad del Callao ha impuesto una brigada con vecinos y voluntarios para que se sumen a limpiar las calles del distrito. Es por ello que los trabajadores de la empresa se presentaron frente al municipio y en un enfrentamiento con la Policía comenzaron las agresiones con palos y escobas.

