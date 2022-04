Precio de pasajes se cuadruplica en el Terminal de Yerbateros por Semana Santa

Precios de pasajes se incrementan| Imagen: Buenos Días Perú

Cientos de pasajeros mostraron su malestar en el Terminal Terrestre de Yerbateros de Lima por el incremento de hasta en un 400% del precio de los pasajes interprovinciales. Muchos no contaban con el dinero para comprar los boletos y estaban a la espera de que el costo, que suele incrementarse por Semana Santa, se reduzca.

Pasajes que solían costar hasta 25 soles en días normales, ahora se vendían hasta 120 soles con destino a Huancayo.

La indignación fue muy grande en familias enteras que normalmente pagaban 100 soles por 3 personas y ahora debían gastar 300 soles a más.

“Lo normal es 25 a 30. Que me cobren el doble, pero no tanto. Yo viajo con cinco personas. Es mucho. Pero los peruanos solo miran, no reclaman sus derechos. Viajo por emergencia para ver a mis padres que están en el hospital. Son unos abusivos”, manifestó una furiosa pasajera al noticiero Buenos Días Perú.

Otros pasajeros contaron que fueron sorprendidos y que esperan desde el mediodía del miércoles poder subir a uno de los buses pagando un precio más justo.

“Al mediodía estaban cobrando 40 soles, cuando me estaban apuntando para comprar los boletos, de pronto me dicen 90 soles. Desde esa hora estamos acá”, contó otra pasajera que también se dirigía hacia Huancayo.

Del mismo modo, el pasaje a Jauja se encontraba entre 90 a 100 soles.

El malestar de otros pasajeros también se daba porque ya habían pagado y los buses no salían debido a que esperaban vender más boletos a un precio alto.

Precio de pasajes se cuadruplica en el Terminal de Yerbateros

BLOQUEO EN LA CARRETERA CENTRAL

Cabe indicar que a la altura del kilómetro 50 de la Carretera Central, un tráiler se disputó ocupando ambos carriles de la vía e impidiendo el paso de vehículos. Además, en el kilómetro 70 también se reportó un bus paralizado por imperfectos mecánicos.

Esto provocó que se deje de vender boletos de pasajes hasta que se despeje la zona.

BUSES AL SUR

Una situación similar se vive en el Terminal Atocongo en Lima, donde los buses interprovinciales se dirigen hacia las zonas sur del país. Ante el incremento de pasajes, muchos optaron por buscar transporte informal.

Colectivos y minivanes aparecieron a la altura del Puente Alipio para dar el servicio de transportes, pero cobrando el doble que los buses interprovinciales formales.

VIAJA SEGURO EN SEMANA SANTA

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso a disposición del ciudadano una plataforma on line con el registro de datos de las empresas de transporte interprovincial que son formales y garantizan un viaje seguro durante el feriado largo por Semana Santa.

Los viajeros que desean hacer turismo o visitar a la familia y conocer las empresas formales pueden acceder al siguiente enlace: https://www.mtc.gob.pe/tramitesenlinea/tweb_tLinea/tw_ConsultaDGTT/ntransporte_pasajeros.aspx

Esta web permite comprobar si la empresa de transporte interprovincial de pasajeros que has escogido para viajar es formal y cumple con todos los requisitos establecidos para prestar el servicio.

