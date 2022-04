Rodrigo González asegura que Florcita Polo está lucrando con su drama familiar

Rodrigo González arremete contra Florcita Polo. (Foto: Instagram)

¡No lo toleraron! Rodrigo González y Gigi Mitre se molestaron al saber que Florcita Polo comentó en otro programa de televisión que se sentía acosada por las cámaras de Amor y Fuego, quienes la siguen para saber su opinión sobre la presunta infidelidad de su aún esposo Néstor Villanueva.

De acuerdo a los conductores de televisión, a la hija de Susy Díaz no le molesta pasearse por diferentes canales para hablar sobre su drama familiar, pero cuando un reportero de su programa se le acerca, ella se hace la ofendida.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ señaló que Florcita Polo se encontraría facturando con el escándalo que ha protagonizado Néstor Villanueva, pues para ella asistir a otros programas de televisión cobra una importante suma de dinero.

“ Por qué ahora se victimiza, por qué no habla frente a muestras cámaras, ¿por qué no le hemos ofrecido un bono de por medio? que es lo que ella está acostumbrada a hacer (...) ella hace el tour de la victimización , el tour de la lástima. Sale haciendo todo su speech (discurso) de nueva regidora”, comentó Rodrigo.

El conductor de Amor y Fuego también detalló que ellos hacen lo mismo que otros medios de comunicación, buscarla para realizarle una entrevista; sin embargo, la única diferencia que existe entre ellos es que el magazine de Willax Televisión no le ofrece un pago de por medio.

“¿(Nos dices acosadores) por pararnos afuera y preguntarte lo mismo que te preguntan ellos solamente que con un pago de por medio? No estoy entendiendo, ¿Cuándo hay plata de por medio no se considera acoso y cuando no te pago sí es un acoso? Tu cara de ‘me hago la virgen de pueblo’ no te la creemos ”, añadió.

Por su parte Gigi Mitre le pidió a Florcita que deje de llamarlos acosadores, pues lo que hacen es un trabajo y no han cometido ningún delito. “Nosotros te conocemos, sabemos cómo trabajas... no nos digas acosadores porque eso es un delito, no empecemos porque sales perdiendo”, añadió.

Para finalizar, Rodrigo González destacó que gracias al ampay que ellos le hicieron a Néstor Villanueva, diferentes medios de comunicación se han puesto en contacto con ella y ha podido promocionar sus vestidos. “Si no te basta con la repartija que hay allí, No nos señales de acosadores”, agregó.

FLORCITA SE QUEJA DE LA PRENSA

Florcita Polo en el set de América Hoy para hablar sobre su separación de Néstor Villanueva. La engreída de Susy Díaz dejó en claro que sería la última vez que hablaría sobre el tema y le pidió a la prensa que deje de buscarla para que siga hablando sobre su aún esposo.

“Es muy complicado para mí todo esto, yo vengo corriendo de dejar a mis hijos en el colegio; sin embargo, tengo que seguir trabajando, seguir saliendo adelante, pero ya es demasiado, mucha prensa me está buscando. Yo respeto su trabajo de la prensa y todo, pero también tienen que respetar el silencio de una persona cuando no se siente bien ”, afirmó Flor Polo Díaz.

