Los Olivos: asaltan más de 15 locales de centro comercial en una sola noche

Más de quince puestos del centro comercial ‘Santa Rosa’ en el distrito de Los Olivos fueron desmantelados por un grupo de delincuentes en una sola noche. Los hampones actuaron con gran velocidad y fueron captados por las cámaras de seguridad.

Los ladrones ingresaron a través de una de las ventanas del segundo piso. Así, primero entraron a un restaurante y, moviendo mesas y sillas, se llevaron los televisores que estaban en el local y el dinero recaudado en el día.

Luego, bajaron al primer piso y rompieron los candados de los demás locales. Así, se llevaron tanto la mercadería recién comprada como el dinero recaudado. Algunos comerciantes señalaron que se levaron el dinero destinado al pago del alquiler. Al amanecer, algunos puestos seguían aun abiertos, tal y como los dejaron los malhechores.

Los comerciantes sospechan de personas cercanas a ellos o al centro comercial, ya que el robo se realizó de forma rápida y claramente había sido planificado. Por ello, solicitan a las autoridades que identifiquen a estos malhechores, puesto que tendrán que inicial desde cero para poder reponer lo robado y continuar trabajando pese a la inseguridad.

La ola de delincuencia se experimenta pese a que existe un toque de queda en Lima y Callao. Este fue aplicado por primera vez el 2 de febrero, pero desde entonces se ha ampliado.

¿QUÉ ES EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Esta es una medida constitucional que puede ser decretada por el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de ministros y debe ser solo por un plazo determinado. Puede aplicar para todo el territorio nacional o a un solo sector en específico.

Se le declara cuando se registra “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. El artículo 137 de la Constitución indica que no puede exceder los 60 días y de requerirse, se prorroga mediante un nuevo decreto.

Durante el periodo fijado para Lima y el Callao, se suspenden derechos constitucionales:

Derecho a la libertad: los sujetos de derechos pueden realizar cualquier clase de actividad, lo cual involucra el ejercicio de los otros derechos fundamentales distintos a la libertad, mientras no vulneren con ella las normas que conforman el orden público, las buenas costumbres y las que tengan carácter imperativo.

Inviolabilidad de domicilio: Los sujetos derechos pueden impedir que cualquier otra persona ingrese a su domicilio para efectuar investigaciones, registros u otros motivos en caso no lo autoricen o cuando los terceros no cuenten con un mandato judicial. No lo podrán impedir, sin embargo, en caso de flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.

Libertad de reunión: Los sujetos de derechos pueden agruparse, congregarse o reunirse, sin aviso previo, tanto en lugares privados como abiertos al público siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Por el contrario, las reuniones en plazas o vías públicas requieren de aviso anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública.

Libertad de tránsito en el territorio nacional: Los sujetos de derechos, en principio, pueden desplazarse libremente, dentro del territorio nacional en el que tienen su domicilio y también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir. Salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

