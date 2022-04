El Xokas: su nueva polémica lo lleva a ser tildado de ‘blanqueador de violadores’

No ha cumplido ni un mes desde su último escándalo y El Xokas vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Foto: captura.

¿No aprendió la lección? Joaquín Domínguez, conocido en el mundo del streaming como El Xokas, vuelve a ser blanco de críticas por unos comentarios que emitió durante un directo en Twitch, espacio que aprovechó para poder conversar con los seguidores que aún se encontraban conectados. Uno de los temas que tocaron fue el de la diversión en discotecas y algunas situaciones que ocurren en estos establecimientos nocturnos. Sus palabras han sido calificadas y duramente criticadas en plataformas como Twitter, donde han pedido su “cancelación”.

¿QUÉ HIZO EL XOKAS?

Te explicamos el contexto. En su transmisión comenzó a recibir una serie de mensajes de los usuarios que se unieron. Uno de ellos le dejó un comentario relacionado al tema que estaban debatiendo. Este le indicó que cuando salía de noche tomaba unos zumos y se hacía amigo de las meseras. Este hecho fue calificado como un “trucazo” por el streamer, quien aprovechó la oportunidad para recordar algo que hacia uno de sus amigos cuando salían de noche.

Para comprender su mensaje, el hace referencia a “colocadas” que se entiende como el estado al que llega una persona por consumir sustancias en exceso que no te permiten ser consciente de todos tus actos.

“Yo tengo colegas que no beben y que eran muy así, de ir a ligar con las pibas y además se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas. Él no estaba colocado y para él era muy fácil ligar. Una tía que te ve como un 4, ahora te ve como un 7. Es mucho más fácil, encima tú estás sereno y mides perfectamente tus palabras, chupado, en vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas. Él bebía unos zumitos y a tomar por c... Salía con nosotros, pero siempre se iba con una piba. Un crack, un fuera de serie, en verdad. De p... pro”.

El streamer español se encontraba conversando con sus seguidores, tiempo que aprovechó para hacer un comentario sobre drogas y lo que pasa en las discotecas.

LA DEFENSA DE EL XOKAS

“Tener más personalidad” fue uno de los mensajes que dejó el streamer español en un video compartido en su canal oficial de YouTube luego que se levantara la polémica en un directo de Twitch. Este comentó que no entendía porque lo estaban “cancelando” a pocas semanas de que regresó a la plataforma de transmisiones. Comentó que estuvo hablando por casi dos horas con sus seguidores, en el que conversaron de todo un poco.

“Que me digas que soy un blanqueador de violadores porque ‘se está aprovechando’. Cómo crees que yo voy a permitir que un colega que se lleve a una piba borrachísima. ¿Qué tipo de pensamiento tienes?” Añadió que, aquellas personas que lo consideran así es porque no han entendido su mensaje. Incluso, el creador de contenidos se mostró molesto frente a cámaras por el rebote que han tenido sus declaraciones.

UNA DISCULPAS... A MEDIAS

Pese a que muchos usuarios en Twitter lo han cancelado, este pidió disculpas a medias, ya que aún mantiene su postura al defender lo que dijo en el directo de Twitch.

“Lo voy a decir las veces que haga falta: si te aprovechas de una tía que esté cieguísima y que no se entere de nada, eres una persona deleznable y horrible, además de que cometes un delito. Y eso no es lo que he dicho, ni lo que jamás he defendido... Lo que defiendo es que haya gente que salga sin beber, fumar ni drogarse, y que salga a pasárselo bien, a disfrutar de la noche con los colegas y a no tener miedo a ligar. Esto es lo que hacía mi colega, que es un crack y que jamás le ha hecho nada malo a nadie, un chaval deportista muy agradable y buen tipo”, sentenció.

El Xocas se ha convertido en uno de los streamers españoles más famosos en la historia de Twitch y YouTube.

En la misma descripción en su canal de YouTube agregó “... es un error por mi parte. Llevo 2 semanas muy tranquilas, en las que todo el mundo que se pasa por los directos está viendo el cambio que estoy haciendo, pero inevitablemente a veces no me expreso todo lo bien que me gustaría. Es un error y os pido disculpas, pero mi mensaje era bueno y lo sigue siendo, a pesar de la mala interpretación que le ha dado alguna gente”, explicó sin dar más detalles sobre su ausencia o continuidad en Internet.

Sobre la persona a la que se refirió, comentó que la comunidad que está opinando sobre lo ocurrido han tildado de “violador a un deportista” y que sale sin beber porque es abstemio, no porque se aproveche de nadie, aseguró. Asimismo, explicó que iniciará un debate en su plataforma para hablar sobre ese tema que lo califica de importante.

SEGUIR LEYENDO