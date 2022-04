Roberto Mosquera y su mensaje previo a duelo por Copa Libertadores: “Esto es revertible y comenzamos con Católica”

El técnico Roberto Mosquera se mostró optimista por la mejora de Sporting Cristal. | Foto: Difusión

Sporting Cristal vive un momento bastante delicado, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. A pesar de que perdió en el torneo continental con uno de los favoritos como Flamengo de Brasil, la última derrota ante la Universidad César Vallejo terminó por colmar la paciencia de los hinchas, quienes no ven una mejora en el rendimiento. Sin embargo, Roberto Mosquera , técnico de los ‘celestes’, manifestó que este presente se puede mejorar y lo harán ante la Universidad Católica de Chile este martes 12 de abril.

“ Esto para mí no es una crisis como dicen tanto. No sé por qué tanto polvo. Difícil es llegar a un equipo que está último en el 2020. Eso es terrible. O llegar el 2022 cuando Cristal estaba 7 años sin campeonar. Esto es revertible y comenzamos con Católica ”, comentó el entrenador peruano en una entrevista realizada para el canal de YouTube ‘Entre Bolas’ antes del embarque del elenco ‘cervecero’ a tierras ‘sureñas’.

Y es que el equipo ‘bajopontino’ se ubica en la décima posición del campeonato local con 12 puntos en 8 encuentros disputados . Los números arrojan que han convertido 13 goles y han visto su valla vencida en 11 ocasiones. Ahora, tomando en cuenta que el puntero es Deportivo Municipal con 20 puntos, invita a pensar que los ‘celestes’ podrán alcanzar a los ‘ediles’ y luchar por el título, un objetivo convertido en decreto.

No obstante, no es el único inconveniente que los rodea, ya que el juego mostrado en estas primeras fechas no ha sido el mejor, exceptuando el partido que ganaron a la Universidad San Martín por un contundente 4 a 1 hace 2 fechas. Pero en el resto de los encuentros, no han podido exhibir ese nivel que tienen acostumbrado a sus hinchas, aún con uno de los mejores planteles del campeonato.

En ese sentido, Mosquera también tuvo palabras sobre la pasada caída ante la César Vallejo en Trujillo. “Nosotros siempre hemos tenido en contra esto, pero es natural. Es normal cuando juegas con un equipo alterno en el cual hay cuatro jugadores que han sido operados y no juegan hace mucho tiempo. Así que estamos muy conscientes de lo que está pasando”, sostuvo.

En aquel compromiso, el DT mandó al campo un once alterno pensando en el duelo por Copa Libertadores, aunque no le sirvió para salir airosos de la ciudad de la eterna primavera. De hecho, jugadores como Gianfranco Chávez, Nilson Loyola, Jhilmar Lora, Percy Liza o Alejandro Hohberg han bajado enormemente su nivel con respecto a los mostrado en anteriores campañas. Por tal motivo, pareciera que el mensaje de ‘Mou’ para este año no ha calado.

Además, uno de los fichajes que pidió, el delantero colombiano John Jairo Mosquera, no ha estado a la altura de las expectativas y se la ha pasado más en reposo por lesión que en el campo de juego.

Sin duda, el estratega de 65 años tendrá mucho trabajo por corregir. Aunque deberá ser pronto, ya que este martes tiene el cotejo con la escuadra chilena, que vive un presente similar, pero que de igual forma tratará de revertirlo.

El entrenador peruano considera que el mal momento se va a ir ante Universidad Católica por Copa Libertadores. | Video: 'Entre Bolas'

CONVOCADOS DE SPORTING CRISTAL ANTE UNIVERSIDAD CATÓLICA

Arqueros: Alejandro Duarte, Renato Solís, Matías Córdova

Defensas: Johan Madrid, Rafael Lutiger, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola, Jhilmar Lora, Cristian Carbajal

Mediocampistas: Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Leandro Sosa

Delanteros: Christopher Olivares, Joao Grimaldo, Fernando Pacheco, Alejandro Hohberg, Irven Ávila, John Jairo Mosquera, Percy Liza

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sporting Cristal 3-1 Universidad Católica (Copa Libertadores 2003)

Universidad Católica 0-1 Sporting Cristal (Copa Libertadores 2003)

Sporting Cristal 1-1 Universidad Católica (Copa Libertadores 1999)

Universidad Católica 1-1 Sporting Cristal (Copa Libertadores 1999)

Universidad Católica 2-0 Sporting Cristal (Copa Libertadores 1990)

Sporting Cristal 0-0 Universidad Católica (Copa Libertadores 1990)

