Sporting Cristal vs. Universidad Católica: el duro presente de los ‘cruzados’ previo a duelo por Copa Libertadores 2022

La Universidad Católica de Chile está hundida en un pozo sin salida, esperando salir ante Sporting Cristal. | Foto: Twitter

Sporting Cristal no viene atravesando un buen momento futbolístico. La reciente derrota ante la Universidad César Vallejo en la Liga 1 ha hundido aún más a un equipo que tratará de revertir esta situación cuando enfrente de visita a la Universidad Católica en la segunda fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2022. En ese sentido, repasaremos la complicada actualidad del cuadro ‘cruzado’ en la previa de este duelo.

Para empezar, es preciso mencionar que los dirigidos por Cristian Paulucci son los vigentes campeones del fútbol chileno. Aunque su presente no es para nada alentador. Y es que en los 9 partidos que llevan disputados hasta la fecha, han sumado 12 puntos, ubicándose en la novena posición. Además, de los últimos 7 encuentros han perdido en 6 ocasiones con apenas 1 victoria. De hecho, la derrota que tuvieron el pasado sábado 09 de abril ante Deportes La Serena por 2 a 0 terminó por hundirlos en la clasificación del Campeonato PlanVital.

Cristian Paulucci, entrenador de la Universidad Católica. | Foto: La Nación Chile

Esta última caída sumada a la que tuvieron en la primera fecha del torneo continental ante Talleres de Córdoba no hace más que indicar que el equipo viene en picada. Precisamente, el entrenador argentino se manifestó al término del cotejo del último fin de semana para describir el momento de los ‘cruzados’. “ Tocamos fondo y el único responsable soy yo. Jugamos un mal partido, nos convierten fácilmente sin poder dar tres o cuatro pases seguidos . Un montón de cosas que están pasando y reitero que el único responsable soy yo”, admitió.

Ahora, ante el cuadro ‘granate’, Paulucci mandó al campo un once alterno pensando en el encuentro ante Sporting Cristal, pero no le funcionó. “Hoy (ayer sábado) paré un once alternativo que es titular en cualquier otro equipo, con jugadores muy buenos que hasta tienen paso por la selección , entonces esto no es un problema de rotación, el responsable soy yo. O no le estoy llegando a los futbolistas o algo está pasando. Hay que replantearse un montón de cosas, tengo que hablar con los jugadores y ver qué pasa”, manifestó.

Asimismo, dejó entrever que si su salida es la solución, la aceptaría, pero antes dialogará con los futbolistas para averiguar si hay algún inconveniente. “Yo me siento con las mismas energías, entrenamos de la misma manera que entrenamos el año pasado para ganar 14 fechas seguidas. A veces los jugadores se cansan de los entrenadores y suele pasar. Quiero ver qué pasa, hablar estos días a ver qué pasa para ver cómo continúa esto. Yo no quiero ser una molestia para el club ”, declaró.

MÁXIMAS FIGURAS

El delantero argentino Fernando Zampedri y el chileno Gonzalo Tapia vienen siendo los principales anotadores del equipo en lo que va de la temporada. El ‘gaucho’ lleva 6 goles en 9 partidos, mientras que el atacante de 20 años ha convertido 2 tantos en 8 participaciones. Además, cuentan en su plantel con el experimentado Diego Buonanotte, quien a sus 33 años afronta su sétima temporada en el elenco de la ‘Franja’ y acumula 2 asistencias en 8 compromisos este 2022.

Fernando Zampedri y Diego Buonanotte son claves en el ataque de la Universidad Católica de Chile. | Foto: Photosport

Sin duda, un rendimiento muy bajo teniendo en cuenta que este martes recibirán al conjunto peruano, que también se encuentra en un momento delicado, sobre todo tras la última derrota ante la Universidad César Vallejo.

BAJO NIVEL DE SPORTING CRISTAL

Jugadores como Alejandro Hohberg, Gianfranco Chávez, Percy Liza, Jhilmar Lora, entre otros, han bajado considerablemente su nivel con respecto al año pasado, cuando salieron subcampeones nacionales. De hecho, el entrenador Roberto Mosquera no ha podido revertir la situación y el ambiente de los ‘rimenses’ no es óptimo. De ahí que el cotejo por Copa Libertadores ante los chilenos en el Estadio San Carlos de Apoquindo será fundamental para cambiar la cara al equipo pensando en un ascenso en su performance.

