¿Por qué te piden el número de DNI cuando compras en el supermercado?

¿Por qué no debes brindar tu número de DNI al momento de hacer compras?

Quienes se encargan de realizar las compras para el hogar han sido testigos de estas prácticas que tienen algunos establecimientos ubicados en el país, sobre todo los supermercados, estos espacios que son visitados a diario por los peruanos y peruanas, quienes llegan para adquirir los productos para cubrir sus necesidades.

Luego de llenar el carrito de compras, terminamos nuestra actividad dirigiéndonos a la zona de caja, en la que debemos entregar los productos al personal, cajero o cajera, para que este nos indique el monto a pagar por estos. Es en este momento, o incluso antes, que el trabajador hace una pregunta aparentemente inofensiva: ¿me puede brindar su número de DNI?

A veces por apuro, o porque no intuimos que pasará algo malo, brindamos estos dígitos de inmediatos, los cuales son registrados en la máquina que usan. Si eres un consumidor curioso, es probable que te hayas preguntado porqué lo hacen y cuál es la razón para que requieran tu número del Documento Nacional de Identidad.

Después de leer esta nota entenderás porqué debes tener cuidado a quién entregas esta serie de números que te identifican en el sistema nacional.

¿POR QUÉ EL CAJERO PIDE TU NÚMERO DE DNI?

Aquellas empresas que piden a sus clientes el número de DNI al momento de efectuar el pago de sus productos no estarían cometiendo un acto ilegal, de acuerdo a la explicación que brindó el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Caceres, a La República. Este acto no sale de los límites legales siempre y cuando la transacción que se realice no supere los 700 soles. De ser el caso, si es necesario que la persona se identifique.

¿Qué pasa si compro productos a un monto menor de lo establecido anteriormente? Si es tu caso, y hacer el pago en efectivo, no te ves en la obligación de entregar el número de tu DNI.

¿QUÉ HACEN CON TU NÚMERO DE DNI?

En entrevista a ATV, el especialista indicó que “piden el DNI para trazar perfiles de consumo. Estas empresas empiezan a registrar que periódicamente compras yogurt marca tal o compras polos marca tal. Con eso, hacen un perfil y te empiezan a bombardear ofreciéndote ese tipo de productos”.

Es importante que tomes en cuenta lo siguiente, al entregar estos dígitos no sabes en qué o para qué lo usarán. Tu identificación puede ser usada sin tu autorización para ser vendida a aquellas empresas que se encargan de armar bases de datos que son adquiridas y de donde sacan los datos para las molestas llamadas spam.

Con tus información también pueden elaborar perfiles para publicidad, telemarketing, creación de bases de datos personales, e incluso ser empleado para actos delictivos, como estafas.

ENTONCES, ¿CUÁNDO DEBO PRESENTAR MI DNI?

En el país existen algunas excepciones en las que debes brindar estos datos, los cuales son:

- Cuando el importe total de la compra supere al monto de S/ 700, según lo establecido por la Resolución de Superintendencia N° 007-99 de la Sunat en su numeral 3.10. Esta norma dispone la necesidad de consignar los datos de identificación (nombres, apellidos y DNI) del cliente.

- ¿Sabías qué...? Los consumidores también pueden brindar voluntariamente el número de su DNI cuando deseen que su consumo sea descontado del pago del Impuesto a la Renta.

- Aquellos trabajadores de cuarta o quinta categoría, que consuman en hoteles, bares o restaurantes y paguen registrando su DNI o RUC, podrán descontar del Impuesto a la Renta hasta el 15% de dichos consumos. Teniendo como tope máximo de deducción en el año 3 UIT, que equivale a S/ 13,800. Se aplicará solo en comprobantes electrónicos (ticket POS, boleta de venta electrónica, ticket monedero electrónico, notas de débito electrónico, entre otros). En zonas donde no haya señal de internet, se aplicará la boleta física.

