José Soto respaldó a Aldair Rodríguez y confesó que “ni por dos millones de dólares” dirige a Universitario

José Soto dirigió a Alianza Lima en torneo peruano y en Copa Libertadores. Foto: Liga Profesional.

José Soto, emblema de Alianza Lima, habló en una reciente entrevista luego de la derrota del cuadro ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores. El ahora directo técnico se refirió al desempeño de su exequipo, respaldó a Aldair Rodríguez por la dura falta contra Robert Rojas y también descartó completamente dirigir a Universitario. “Ni por dos millones”, declaró.

“No, no. No dirigiría Universitario. Eso no es posible. Ni por dos millones de dólares, hay cosas más importantes que el dinero y por la tranquilidad de mis hijas y de toda mi familia no lo haría”, comentó en conversación con el programa Pitazo Final de Radio Ovación.

Además, habló de la dura patada que cometió el delantero ‘íntimo’ contra el defensor paraguayo. “Cuando entra un jugador al campo va a jugar al fútbol, no pienso que exista un jugador que entre a malograr a un compañero. Fue más la vehemencia y calentura de Aldair, pero no fue con la intención de romperlo. Fue una jugada fortuita, no considero que fue con mala intención”, expresó.

Finalmente, analizó y dijo cómo vio la derrota de exclub. “Alianza trabaja muy bien el 3-5-2 que le dio el título el año pasado y con ese sistema le quitó espacios a River y se le complicó con el buen trabajo defensivo que hizo. Si se ve el gol nace de un lateral, pues, si bien River manejaba el balón, no tenía ocasiones claras de gol y no llegaba con tanto peligro como en otros partidos donde es una máquina y crea siete u ocho situaciones de gol”.

LA DURA FALTA DE ALDAIR RODRÍGUEZ

En los últimos minutos de juego en el estadio Nacional, Alianza Lima intentó empatar el partido, pero la pelota nunca entró y varios futbolistas se vieron frustrados ante el gran nivel del rival. En una acción donde Robert Rojar cubría la pelota para mantener la posesión, Aldair Rodríguez fue por detrás y le dio una dura patada al paraguayo sin opciones de darle a la pelota.

En primera instancia el árbitro Wilmar Roldán le sacó tarjeta amarilla al delantero, pero al ver el dolor del futbolista y la pierna del lateral, revirtió su desicón y le terminó mostrando la roja. En esos momentos, varios futbolistas del ‘Millonario’ vieron con susto y apenados la fractura de tibia y peroné que había sufrido su compañero.