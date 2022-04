Policía señala que solo sugirió a Pedro Castillo “evaluar la pertinencia” del toque de queda

La Policía emitió un comunicado sobre los informes de inteligencia que habrían sido motivo para decretar el toque de queda. | Foto: Composición (Infobae)

Tras las declaraciones del premier Aníbal Torres sobre la labor y formación de la Policía Nacional del Perú (PNP), la PNP se pronunció sobre los informes de inteligencia de la DINI que alertaban de los supuestos saqueos y ataques a locales durante las protestas del 5 de abril.

Estos habían sido tomados como sustento por el Gobierno para decretar la inmovilización social obligatoria aquel día en Lima y Callao.

Mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, la PNP precisó que solo “sugirió evaluar la pertinencia o no” de establecer la inmovilización social obligatoria el 5 de abril. También señalaron que el informe policial enviado al Ejecutivo con su opinión sobre el tema “no tiene carácter vinculante”.

“El 4 de abril se reúne el gabinete del Consejo de Ministros, tomando conocimiento por información de inteligencia (DINI) que el 5 de abril se agudizaría y agravaría la situación de violencia en Lima y Callao. En consideración a estos acontecimientos, el titular del sector Interior (Alfonso Chávarry) solicita la opinión técnica a la Policía Nacional del Perú sobre la posibilidad que se declare la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y Callao”, señala el comunicado.

“En ese contexto, la Policía Nacional sugirió evaluar la pertinencia o no de la posibilidad de disponer la inmovilización social obligatoria a efectuarse desde las 02:00 horas hasta las 23:59 horas del 5 de abril del 2022, conforme a lo precisado en el informe N°062-2022-CG-PNP/COMASGEN-OFIPOL, remitido con oficio N°196-2022-CG PNP/SEG del 4 de abril del 2022, documentos que no tienen carácter vinculante”, precisó la PNP.

DECLARACIONES DEL PREMIER

Se recuerda que el miércoles 6 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó que el decreto supremo que declaró la inmovilización social obligatoria para el martes 5 de abril estaba debidamente fundamentado y sustentado. Según dijo, este estaba respaldado por dos informes de inteligencia, uno de la Policía Nacional y otro de carácter secreto.

Torres detalló que el oficio 196-2022-GC-PNP, firmado por el director de la Policía Nacional, general PNP Vicente Tiburcio, advierte de la posibilidad de saqueos y pillajes en Lima Metropolitana y Callao y que por ese motivo recomienda declarar la inmovilización social entre las 2 de la mañana y las 11:59 de la noche del mismo martes. El primer ministro también mencionó el informe de Inteligencia 028-2022 durante la conferencia de prensa, pero no leyó por ser de carácter secreto.

Sin embargo, una investigación periodística reveló que el gobierno de Pedro Castillo utilizó dos documentos de inteligencia, que no fueron mencionados por el premier, para declarar el Decreto Supremo que ordenó el toque de queda el 5 de abril.

Por otro lado, Torres también se refirió al trabajo de la PNP en las manifestaciones.

“Nuestra Policía, hay que reconocer, no existe el número suficiente (...). Solamente le pongo un ejemplo, han visto, por los medios de aquí y en el extranjero, que siete policías no pueden detener a una persona”, señaló Aníbal Torres a su comentario sobre el desempeño de la PNP durante las manifestaciones impulsadas por el alza de precios en diversos productos.

RESPUESTA DEL MINISTRO DEL INTERIOR

Las declaraciones de Aníbal Torres también despertaron la disconformidad del ministro del Interior, Alfonso Chávarry. El ministro destacó la labor de los oficiales de la policía y resaltó el trabajo registrado durante las más recientes manifestaciones.

Por la noche, luego de la conferencia de prensa, Chávarry respondió: “Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo. En el Perú hay democracia y cada uno habla lo que piensa y yo les voy a decir que no estoy de acuerdo con esta posición porque conozco de fondo a la Policía Nacional. Es una institución histórica con grandes profesionales y hombres, una institución que en momentos que ha tenido el Perú lo ha salvado”, dijo.

