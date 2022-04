Test visual: elige un ojo y conoce qué tipo de personalidad tienes

Test visual. (Foto: Captura)

Tener una perspectiva adicional sobre nuestra personalidad es bueno para conocer un poco más de nostros mismos. Para ello, hay muchas pruebas y exámenes que se pueden realizar de forma gratuita y una de ellas es el test de personalidad.

Esta prueba es realmente sencilla y recuerda que no hay una prueba científica que lo avale pero que el resultado de esta tiene resultados generales y que además pueden ayudarte a identificar parte de tu personalidad.

Para realizar este test de personalidad debes de elegir el ojo que más llame tu atención y ver el número al que corresponde, luego debes de dirigirte a la parte baja para conocer el significado.

Son 9 ojos en total, pero el ojo que elija debe ser de forma intuitiva porque aquello que llame tu atención viene desde tu subconciente.

1. Personalidad segura:

Si has elegido este ojo, entonces eso quiere decir que eres una persona muy extrovertida. Y además eres de aquellas que dan espacio a todos en su vida. Crees que es mejor correr el riesgo antes que huir y haces frente a todas las dudas y problemas que hay. Nunca muestras inseguridades y miedos y eso es genial y respetable. Por todas las personas das lo mejor de ti y créenos que esto te ayudará a sanar las heridas.

2. Personalidad Formal:

Tu personalidad es de aquellas que tratan de hacer lo correcto. Piensas que tus acciones también son importantes para la vida de los demás. Tratas de no dejar traslucir ninguna emoción y tratas de dar lo mejor de ti en lo que, en tu opinión, consideras mejor.

3. Personalidad sacrificada:

Has sufrido muchos golpes en tu vida a pesar de ello, nunca muestras pensamientos negativos a los demás y eso es porque siempre que has caído te has levantado.

Todas tus caídas te han hecho más fuerte, solo debes de mirar cómo eras hace 5 años en comparación del hoy y realmente te sorprenderás.

4. Personalidad mediadora:

La vida para ti es un rompecabezas que nunca te cansa y todavía le faltan muchas piezas. Eres una persona que piensa mucho y se pierde en sus propios pensamientos. Te gusta cuestionarte sobre las cosas y encontrar el significado más oculto

5. Personalidad misteriosa:

Tu forma de ser es muy misteriosa y tus acciones también generan confusión de alguna manera. Antes de hablar con otra persona piénsalo muy bien.

6. Personalidad sensible:

Eres un observador cuidadoso, te fijas en todo y no dejas nada al azar. Tu sensibilidad es realmente amplia y hasta la cosa más pequeña puede impresionarte. Por otro lado, no tratas de mostrar tu fragilidad, prefieres mostrar tu perspicacia.

7. Personalidad Energética:

Tu energía se despliega en todas las situaciones. Viajas de un extremo a otro, o amas u odias. Esto, sin embargo, puede ser tanto positivo como negativo para determinadas situaciones.

8. Personalidad peculiar:

Tienes intereses y creencias inusuales. Eres un espíritu libre y no te gustan las reglas . Cuando tomas una decisión, lo haces siguiendo tus principios. Eres muy abierto pero tratas de evitar a aquellas personas que consideras “grises”.

9. Personalidad Intuitiva:

Eres una persona que entiende el mundo y las personas . Puedes entender algo sobre una persona solo por su expresión facial o su voz. No te muestras por lo que eres sino que decides qué mostrar.

