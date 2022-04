Test de personalidad: ¿cuán probable es que seas infiel? elige una imagen y descúbrelo. (Foto: Captura)

Las relaciones sentimentales pasan por diversas etapas mientras más tiempo duran, según diversos estudios el amor dura alrededor de cuatro años, luego de ese tiempo vienen etapas duras o etapas de madurez sentimental. Muchas personas con débil control y manejo de sí mismos pueden llegar a ser infieles a su pareja, mientras otras juran que jamás lo harán, pero ¿cómo saber que no serás infiel si no has pasado por diversas pruebas ?

Es por eso que te traemos este test de personalidad para que descubras cuán probable es que puedas ser infiel.

Para resolver este test solo debes de mirar la imagen, elegir una figura y descubrir el significado que se encuentra en la parte baja y ¡listo!

Test de personalidad. (Foto: Captura Pinterest)

RESULTADO DEL TEST DE PERSONALIDAD:

Es momento de saber si eres o no una persona propensa a ser infiel.

1. LAS AVES:

Si viste a las aves primero, eres el tipo de persona que planea ser siempre fiel, y lo serás, a menos que sientas que el destino interviene y decide cambiar los planes. Eres un fanático de los romances empedernidos y de las historias románticas y novelescas, crees en el destino, y si conoces a la persona adecuada cuando estás con otra persona, es posible que no puedas resistirte.

No podemos decirte que el destino no es real, pero sí podemos decirte y afirmar que hacer trampa (engañar a alguien) siempre deja a la pareja sintiéndose herido y dañado.

2. EL ÁRBOL:

Si viste los árboles primero, eres el tipo de persona que nunca caerá en la infidelidad , pero mucho cuidado con eso porque no siempre es bueno. Tiendes a plantarte y estancarte en tus emociones, te mantienes tan conectado a tierra y plantado en las decisiones que tomas, al punto extremo de llegar a un grado obstinado y destructivo.

Recuerda que permanecer en una relación infeliz no es una elección inteligente. No tengas miedo de doblarte y balancearte con la brisa, pero siempre dejando en claro a tu pareja que llegó el momento del final. Recuerda que es mejor ser claro y directo a engañar a los demás.

3. LAS CABAÑAS:

Si viste las cabañas primero, eres el tipo de persona que hace trampa regularmente. Nunca es algo que planeas y, francamente, si te salieras con la tuya, tus relaciones te permitirían enloquecer con otras personas de una manera honesta. Desafortunadamente, rara vez compartes este pensamiento con tu pareja.

No puedes iniciar una relación de manera deshonesta y esperar que prospere. La próxima vez, habla con tu posible pareja sobre tus necesidades antes de hacerlo oficial.

Esto te ayudará a ser sincero contigo mismo porque recuerda que cuando uno engaña a otro, también se engaña a sí mismo.

4. EL ELEFANTE:

Si viste al elefante primero, eres el tipo de persona que ha engañado una vez y nunca volvería a hacerlo. Tienes experiencia en las relaciones, e incluso si no te atraparon haciendo trampa, comprendes el daño que puede causar la trampa en cualquier relación.

Hacer trampa no es un camino por el que disfrutaste caminar. Comparte esa experiencia con otros porque es quizás que aprendan algo.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

