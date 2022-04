Test de personalidad: elige una figura y descubre cuál es tu forma de comunicar

Test de personalidad. (Foto: Captura)

La comunicación es parte de nuestro día a día y los seres humanos usamos distintas formas de hacerlo. Nos comunicamos mediante la mirada, mediante el lenguaje corporal, mediante la escritura y por supuesto mediante la voz.

Es por ello que te traemos este test de personalidad para que identifiques cómo eres cuando te comunicas. Puede que seas de aquellos que se comunican de forma directa, de los que piensan mucho antes de hablar o inclusive de los no piensan en lo que dirán y simplemente lo dicen.

Realizar este test es muy sencillo, para ello debes de observar la imagen y dentro de ella verás tres figuras, solo aquella que identifique tu vista primero es la que debes de seleccionar mentalmente y luegi ir a la parte de abajo para conocer el significado.

Es momento de conocer el significado de la imagen que elegiste del test.

1. PIERNA DEL HOMBRE:

Si viste la pierna del hombre primero, eres de aquellas personas que se comunican de forma directa, sin rodeos y eres claro . Sin duda no tienes problemas en formular tus pensamientos, sentimientos y compartirlos con otras personas. Y ¿sabes qué? ¡Eso es genial! Se necesita mucho para poder aclarar tu punto de vista, y debes estar orgulloso de quién es. Las personas reconecen que no anda con rodeos y que cotido las cosas son claras.

Pero el ser directo también puede traer consigo un pequeño error, y es que también debes entender que no todo el mundo es como tú. A veces, tu forma directa y firme a la que te has acostumbrado durante tanto tiempo, deja en el olvido a los sentimientos de las demás personas a las que te diriges. Recuerda que no todas las personas somos iguales y puede que a ti te guste y no te duela las cosas directas, pero puede que te topes con una persona sentimental a la que termines hiriendo. Hasta para ser directo se debe de tener tino. Así que debes de tener cuidado.

2. PIERNA DE LA MUJER:

Si viste la pierna de la mujer primero, eres el tipo de persona que piensa antes de hablar. Te tomas un buen tiempo en encontrar las palabras adecuadas para tus sentimientos y, a veces, puedes decir cosas que se contradicen entre sí y al final terminas esforzándote por ordenar tus pensamientos y sentimientos, dando un mensaje distinto al que querías dar en un inicio.

Recuerda que es bueno tomarse un tiempo para resolver sus sentimientos y pensamientos, pero recuerde que a veces el silencio puede decir mucho y sobre eso usted tiene aún menos control de cómo lo interpretarán los demás.

3. AMBAS PIERNAS:

Si viste las dos piernas a la vez cuando miraste esta imagen, eres una persona que no suele pensar antes de hablar, simplemente lo haces. Tienes opiniones sólidas y te gusta compartirlas casi tan rápido como te vienen a la cabeza y obviamente no tiene nada de malo, por el contrario eso te hace divertido y una persona perfecta para conversar. Eres tan inteligente e ingenioso que a veces es difícil seguirte el ritmo. Pero no está de más tomarse un minuto para pensar antes de hablar. Si lo haces, definitivamente puedes ahorrarte muchos dolores de cabeza en el futuro.

Recuerda que a veces las cosas se entienden desde ángulos personales.

