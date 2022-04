Test de personalidad: lo primero que veas definirá si eres una persona bondadosa

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona bondadosa. Solo dinos si viste primero los pinos o al ciervo. Foto: MDZ Online.

Un nuevo reto viral para ti. Los acertijo virales tienen niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complejos como el que presentamos a continuación. Se trata de una ilustración con fondo color azul en donde pondrás a prueba tus habilidades cognitivas para conocer si eres una persona bondadosa, sea con los demás o contigo mismo.

En ese sentido, los retos visuales permiten que las personas busquen refrescarse ante una situación conflictiva, relajar el estrés diario y encender el celular para buscar un desafío sencillo. Las pruebas psicológicas también sirven como entretenimiento para relajar la mente en caso hayas tenido un mal día de trabajo. Por otro lado, debes tener en cuenta que solo se aceptará lo primero que veas en la imagen.

Hay dos figuras, pero solo lo primero. No vale arrepentirse luego, sin importar lo que salga en las respuestas que verás líneas abajo. Ponte el reto y descubre quien eres en realidad, con el fin de encontrar la solución al dilema de si eres capaz de equilibrar tu bondad. Buena suerte.

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona bondadosa. Solo dinos si viste primero los pinos o al ciervo. Foto: MDZ Online.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Ciervo:

Si viste primero el ciervo, eres una persona confiable, bondadosa y amable con los demás. Aunque te falta contigo mismo, no te limitas a mostrar amabilidad con los otros. En esa línea, siempre te entregas al 100 % en tus relaciones. Sin embargo, tienes que ser más cauteloso(a). Mucha gente se acerca a ti para obtener alguna ventaja. Por eso debes aprender a diferenciar a esas personas. No importa lo que pase, debes conocer bien quienes te engañan. Mucho cuidado.

Pinos:

Por último, si viste primero los pinos, sobresales por tu autonomía. No toleras ver sufrir a quienes amas. Consideras que la vida es muy corta para no hacer lo que amas. Nunca tienes un “no” como respuesta. Vives como si no existiera un mañana. En ese sentido, desconoces el sentimiento de culpa. Tienes un espíritu aventurero. Tu mirada está puesta en el hoy y en tus objetivos. Sabes muy bien lo que quieres. No te dejas asustar por lo desconocido. Toma en cuenta estos consejos por tu bienestar.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

