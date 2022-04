Crisis en gabinete Torres: Varios ministros habrían renunciado tras violentas protestas y conflictos sociales

Crisis en el gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres.

Según trascendió desde Palacio de Gobierno, siete ministros habrían presentado su carta de renuncia al presidente Pedro Castillo , tras la ola de violencia desatada en los últimos días en varias zonas del Perú debido al paro nacional de transportistas y diversos conflictos sociales.

En un inicio, esta versión fue desmentida por el premier Aníbal Torres, quien manifestó que conferencia de prensa que su “gabinete se encuentra sólido”. “ Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país . Se está trabajando intensamente, con la finalidad de ayudar a las personas más desprotegidas”, afirmó al ser consultado por los rumores de su dimisión al cargo.

Sin embargo, horas más tarde, el asesor ad honorem del mandatario, Daniel Salaverry, confirmó los transcendidos. “ Sé que hay ministros que han puesto su cargo a disposición, no les puedo asegurar cuántos de ellos son. No estoy autorizado para entrar en detalles, soy muy respetuoso”, dijo tras reunirse con Castillo Terrores.

Aunque no quiso dar nombres, Salaverry reveló que se encuentra a la espera de que el jefe de Estado anuncie cambios en el gabinete . “Espero que el presidente anuncie algunos cambios en las próximas horas o el día de mañana. Pero de que van a haber cambios, espero que lo haya”, continuó.

En ese sentir, dejó a entrever que el presidente debe sacar del cargo a los ministros de Transporte y Agricultura , Nicolás Bustamante y Óscar Zea, respectivamente, ya que no han sabido manejar ni controlar las protestas a nivel nacional, y al titular de la cartera de Vivienda, Geiner Alvarado, quien no ha ejecutado los planes trazados en su sector

“La población se lo ha hecho sentir, no solo el día de ayer, sino también en los últimos meses. La gente quiere cambios en el sector de salud, en el sector de transporte, en vivienda. Necesitamos ministros que entiendan esta problemática y necesidad que hay por empezar a ejecutar los planes, porque existen. Lamentablemente el presidente no ha tenido un equipo que lo ayude a sacar adelante al país ”, precisó.

Al ser consultado si Pedro Castillo renunciará a la Presidencia del Perú,/ Salaverry aclaró que “queda descartada cualquier posibilidad de que el presidente tome una decisión como esa”. “Todo lo contrario, él está enfocado en evaluar a sus ministros, de acuerdo a ello, realizar todos los cambios que se requieren”, afirmó.

LAMENTA QUE EL PRESIDENTE ESCUCHE A MÁS PERSONAS

En otro momento de su dialogo con la prensa, desde los exteriores del Palacio de Gobierno, Daniel Salaverry indicó que le recomendó al presidente a tomar medidas concretas respecto a las crisis que atraviesa el país, entre ellas, resaltó la renovación del gabinete Torres. “Que convoque a personalidades, técnicos y profesionales, de reconocida trayectoria profesional, pero, sobre todo, que tengan una hoja de vida intachable”, señaló.

No obstante, manifestó su preocupación al no ser la única persona que le brinda consejos al mandatario, quien tendría más personas hablándole al oído. “El presidente coincide con esa necesidad, sin embargo, no soy a la única persona que escucha. Lamentablemente, también escucha a otras voces que creen que no pasa nada y que todo está perfecto, que las cosas tienen que continuar como están”, precisó.

“Yo espero, que no sea así, que se tomen medidas y decisiones. El presidente está haciendo una evaluación permanente a los ministros, espero que sirva finalmente para ver quiénes han dado resultado en su cartera, quienes están resolviendo los problemas del día a día de los peruanos y quienes lamentablemente no ha estado a la altura de la circunstancia”, aseveró.

Confirmó que varios ministros pusieron su cargo a disposición.

SEGUIR LEYENDO: