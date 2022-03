Patricia Chirinos se molestó porque los representantes de la OEA no la recibieron: “No son los dueños de este salón”

No se permitió el ingresa a Patricia Chirinos al salón donde se encontraban los miembros de la OEA. Captura: Twitter

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, se mostró incómoda y molesta porque los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) no la recibieron para que les entregue “el folder de la corrupción de Pedro Castillo”, un documento que había preparado para esta institución en el marco de la moción de vacancia contra el presidente.

“Los salones son privados. Ellos vienen como invitados y yo puedo ingresar a todos los salones del Congreso. No son los dueños de este salón. Por favor, me tiene que abrir la puerta”, manifestó la parlamentaria de derecha a una persona de seguridad que contestó que no tenía la llave de la sala. “Se han encerrado”, respondió nerviosamente la política.

La parlamentaria, quien estaba siendo grabada por varios medios de comunicación, dijo que quería que quede constancia que los miembros de la OEA no habían querido recibir el documento, por lo cual se lo iba a entregar al asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Para que les hagas llegar a los representantes de la OEA el folder de la corrupción del gobierno de Pedro Castillo: tenemos la moción de vacancia, las dos acusaciones constitucionales, la acusación constitucional contra (la fiscal) Zoraida Ávalos y recortes periodísticos de las principales denuncias”, complementó Chirinos, quien se retiró del lugar.

La Junta de Portavoces no había aprobado que los miembros de la OEA entren al hemiciclo, por lo que se le dio una sala en el Congreso de la República.

Congresista Patricia Chirinos no fue recibida por los representantes de la OEA. Video: Twitter

¿QUÉ LE DIJO AL PRESIDENTE CASTILLO?

La congresista Patricia Chirinos contó lo que le dijo al presidente Pedro Castillo después de su defensa donde se debe votar por la moción de la vacancia presidencial, que luego se tuvo que suspender por unos minutos debido a un altercado con el fujimorismo.

“Presidente, por el bien del país, renuncie. Permita que la democracia continúe y sométase a la justicia”, mencionó al jefe de Estado, según la misma legisladora en una entrevista en los exteriores del Congreso de la República.

El presidente peruano estuvo unos minutos en el hemiciclo para dar un breve discurso y luego dar pase a su abogado para la defensa de la vacancia. Allí fue donde el mandatario se cruzó con Patricia Chirinos, quien promovió el primer intento de vacancia en diciembre pasado.

La parlamentaria de Avanza País había mostrado el folder de la corrupción de Pedro Castillo, que quería ofrecerle a los representantes de la OEA, aunque estos no la recibieron y tuvo que retirarse del lugar.

