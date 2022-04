Test de personalidad: elige una figura y descubre qué es lo que evita que tengas un amor duradero. (Foto: Captura)

Cuando nos encontramos en una relación sentimental, muchas son las personas que inician una relación con miras a algo serio y no “pasar el momento”. Pero se encuentran conforme avanzan los días y meses se dan cuenta que la otra persona aparentemente no busca lo mismo, pero ¿a qué se debe esto? Para descubrirlo te traemos este test de personalidad donde podrás saber qué es lo que te detiene al momento de econtrar el amor verdadero y duradero.

Este test es muy sencillo de realizar. Solo debes de ver bien la imagen y elegir una figura. A simple vista puede ser un poco confuso porque verás varias figuras dentro, pero solo aquella que llame tu atención por completo es la que esconde la respuesta y para conocerla ve a la parte baja y listo.

Test de personalidad. (Foto: Captura)

Evita bajar mientras no hayas escogido una figura de la imagen.

1. EL HOMBRE CON BARBA LARGA:

Si viste primero al hombre barbudo, entonces son tus experiencias anteriores las que te impiden un amor duradero. Sabemos que ves cada relación que has experimentado como una oportunidad de aprendizaje y eso sin duda te ha permitido crecer, de hecho es algo que todos deberíamos de hacer, aprender de nuestros errores, pero no al extremo de cerrarnos. En tu caso, muy a menudo te aferras a las “lecciones” que en realidad para ti son cicatrices internas y son las que te impiden tomar los riesgos de conocer un nuevo y verdadero amor. Recuerda que para encontrar el amor, debes recibirlo con los brazos abiertos, no cerrarte a él.

2. LOS DOS PÁJAROS BLANCOS:

Si viste los primero los dos pájaros blancos y con patas largas, tus exhorbitantes e irrazonables expectativas son las cosas que te impiden llegar a tener un amor con un gran y largo camino. Es bueno tener en claro las características que buscas en una pareja potencial y también es bueno ser exigente, pero debes tener cuidado y hacer un autoanálisis.

Si esperas un sueño como el que tienes en la cabeza, una pareja que te diga sí a todo, un príncipe o una princesa es probable que termines pasando por alto la oportunidad de tener una relación real y sincera porque recuerda que el amor perfecto no existe. Toda pareja hasta la que parece “ser la más perfecta” ha pasado por problemas y crisis de pareja y es normal. Recuerda que somos personas únicas en el mundo, y esa autenticidad viene con fortalezas y debilidad que podremos potenciar y corregir pero en algunos casos solo nos quedará lidiar con ellas por diversos motivos. Si una persona busca ser la mejor versión de sí mismo y eso no es suficiente para ti, entonces es mejor que la dejes libre porque simplemente no estás valorando ese gran esfuerzo.

3. LAS MONTAÑAS:

Si viste primero las montañas, entonces ser distante emocionalmente es lo que te impide encontrar una relación romántica duradera. Quieres acercarte a alguien y quieres hacerlo por completo, pero al estar cerca de esta persona recuerdas todo el daño que te han causado a nivel sentimental y simplemente bloqueas esa parte interna tuya. Te conectas físicamente y aparentas una conexión emocional, sin embargo, sabes que no es así, pero acaso esto ¿es justo? Sabemos que no lo haces con intención, simplemente pasa y no lo puedes controlar.

Recuerda que nada es fácil en la vida y menos superar aquello que tanto daño nos hizo, recordar a esa persona que te marcó cada vez que deseas abrir tus alas no es saludable. No fuerces a enamorarte, si no te sientes listo simplemente no lo hagas porque te dañarás más al querer y no poder y dañarás a la persona que se ilusiones contigo. Es mejor recordar los momentos bonitos y dejarlos ahí, te ayudaron a crecer y ser más fuerte, pero tu camino debe seguir y necesitas fuerza y concentración para ello. No te detengas en el pasado.

