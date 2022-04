Ministro Alejandro Salas aseguró que protestantes que no participaron en las mesas de diálogo eran infiltrados

Los representantes del gobierno de Pedro Castillo y dirigentes de gremios de transportistas y agricultores llegaron a los primeros acuerdos que suspendieron el paro por cinco días; sin embargo, uno de los momentos más agrios de las manifestaciones fueron los actos vandálicos y de violencia registrados en la ciudad de Huancayo. Incluso, luego de haberse iniciado las mesas de negociación en el estadio huanca, diversos manifestantes permanecieron en las afueras reclamando ser escuchados. Sobre ellos, el ministro de cultura, Alejandro Salas, aseguró que se trataba de infiltrados.

“En algún momento de la negociación tuve que ponerme de pie en la mesa porque cuatro dirigentes nos emplazaron manifestando que no podía seguir afuera la policía reprimiendo a su gente”, contó el ministro Salas en conversación con Cuarto Poder. Este, según su declaración, habría indicado a los dirigentes que estaba dispuesto a salir con ellos a las inmediaciones del estadio Huanca para que puedan calmar a quienes seguían siendo controlados por la autoridad. “Yo me expongo y salgo con ustedes si sé que tienen la representatividad para calmarlos”, asegura haberles dicho.

Una vez afuera y portando un megáfono, los dirigentes trataron de comunicarse con los manifestantes; sin embargo, estos señalaron que aquellos que portaban armas artesanales y azuzaban la violencia no eran parte de sus gremios. “A estas personas no las reconocemos. No son de la zona. Son infiltrados. No reconocían a ninguno”, señaló Salas que fueron las declaraciones de los dirigentes con los que había iniciado las negociaciones para detener el bloqueo de carreteras y el paro.

Enfrentamientos en paro de transportistas y agricultores en Huancayo

Sobre la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ministro aseguró que “ha sido de mucha responsabilidad” y que no existió represión alguna. “Ellos han cuidado independientemente de la violencia al ser humano que estaba al frente. Al violento que estaba al frente lo han cuidado. No ha habido una situación de represión, sólo han tratado de contener la situación. Han habido muchos policías heridos e internados”, señaló. Sin embargo, una publicación de La República asegura que la PNP reprimió a los manifestantes que se encontraban a los alrededores del Gobierno Regional de Junín. Usando bombas lacrimógenas y perdigones se reprimió a la ciudadanía a pesar de que también había niños entre el tumulto.

POSIBLES NUEVAS PROTESTAS

A pesar de los acuerdos anunciados y oficializados por diversos ministerios, se han anunciado nuevas manifestaciones en diversas zonas del país. “Lamentablemente estamos en una situación política donde la confrontación política podría lograr que las protestas se politicen. Estamos en un año electoral, en octubre hay elecciones”, fue la respuesta del ministro Salas sobre las posibles motivaciones de lo que sería una nueva huelga.

Salas lamentó que las posibles nuevas protestas busquen negociar acuerdos a los que ya se han llegado durante el fin de semana en Huancayo. “Cuando hay protestas por protestar, a pesar de que ya se están dando soluciones, qué podemos encontrar, un campo de desestabilización”, señaló el ministro sobre las manifestaciones anunciadas para la próxima semana.

Sueldo Mínimo | Foto: Agencia Andina

Entre los acuerdos del último fin de semana se encuentra el aumento de la Remuneración Mínima Vital de S/ 930.00 a S/ 1,025.00. La medida ya ha sido oficializada a través de un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, pero esta será efectiva recién desde el 1 de mayo. Además, se redujo en un 90% el Impuesto selectivo al consumo (ISC) a los combustibles así como la suspensión del IGV para los productos de primera necesidad.

