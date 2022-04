¿Cómo se vive la expectativa en Qatar por la realización del Mundial? Periodista que radica en dicho país nos lo cuenta

Este viernes, se dio a conocer el sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, torneo que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre próximo.

No obstante, la selección peruana está a un paso de jugar su segundo Mundial consecutivo tras ganarle a Paraguay por 2-0 en un emocionante encuentro el último martes 29 de marzo por las Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022.

Ahora, a solo un paso del Mundial Qatar 2022, la selección peruana enfrentará a Australia o a Emiratos Árabes Unidos en Doha, capital de Qatar. Por eso, los hinchas peruanos ya vienen comprando sus pasajes y haciendo su presupuesto de cuánto tienen que gastar para acompañar a la bicolor en este importante encuentro.

Por esa razón, Infobae decidió contactarse con Ravi Kumar, periodista hindú, que vive hace 26 años en Qatar del portal Inside Qatar, para que nos detalle sobre cómo está la expectativa de la organización del Mundial. Además, que nos dé un presupuesto de cuanto se puede gastar por día para poder vivir en dicho país.

¿Cómo se vive la organización del Mundial en Qatar y qué piensa la gente en la calle?

Todas las personas que viven en Qatar están sumamente emocionadas y esperando con ansias el 21 de noviembre para el inicio. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 será la primera Copa del Mundo en Oriente Medio y también en el mundo árabe. Así que hay un entusiasmo muy alto entre toda la gente, no solo en Qatar, sino también en todo el Medio Oriente y más allá.

El Sorteo Final se celebró el viernes y ahora todos conocemos los grupos y el calendario de partidos. Los qataríes y las personas que viven en Qatar han comprado muchas entradas para los partidos y todos esperan con anticipación para ver a los mejores futbolistas del mundo en acción en Qatar.

El turista que va a Qatar, ¿qué cosas debe saber de dicho país?

Ir a Qatar es como ir a cualquier otro país para la Copa del Mundo. No hay reglas especiales aquí. La gente es amable y muy hospitalaria. Soy de la India, pero vivo en Qatar desde hace 26 años. No he experimentado ninguna dificultad ni discriminación. Por supuesto, hay ciertas costumbres en cada país que cualquier visitante tendrá que respetar. Qatar y su gente han cambiado mucho y están en el camino progresista.

¿Cuéntame sobre las costumbres que hay en Qatar?

Como dije antes, Qatar es como cualquier otro país anfitrión anterior de la Copa del Mundo. Es uno de los países más seguros del mundo. Nada impide que un aficionado al fútbol venga a Qatar disfrutando de la Copa del Mundo.

¿Qué lugares recomienda visitar en Qatar?

Hay varios lugares de interés para que los aficionados visiten durante su estancia durante la Copa del Mundo. Hay algunos de los mejores museos del mundo aquí: el Museo Nacional de Qatar, luego el Museo de Arte Islámico y también el Museo Olímpico y del Deporte. Un viaje a las dunas de arena en los desiertos en la parte sur del país es una visita obligada para cualquier visitante.

¿Cuánto crees que ayudará a Qatar como nación organizar la Copa del Mundo?

Como país, Qatar es pequeño en tamaño, pero tienen grandes sueños y ambiciones. Los gobernantes de Qatar, especialmente en los últimos 30 años más o menos, han mostrado mucha visión de futuro y visión para dar forma al país en una nación moderna. Los miembros de la familia gobernante de Qatar aman los deportes y están comprometidos a hacer del país un centro deportivo internacional.

Durante la última década, Qatar ha acogido casi 500 eventos internacionales. El calendario deportivo anual de Qatar ahora incluye torneos de tenis ATP y WTA, European Tour Golf, World Athletics Diamond League, MotoGP, Fórmula Uno, World Pro Tour Table Tennis, IHF Super Globe Handball, Fencing Grand Prix, Squash Grand Prix, etc., además de una serie de torneos de fútbol. Qatar fue sede de unos Juegos Asiáticos muy exitosos en 2006, la Copa Asiática de la AFC en 2011.

Qatar cuenta con algunas de las mejores instalaciones deportivas del mundo para todas las disciplinas deportivas y ahora con ocho magníficos estadios listos para el Mundial lo tienen todo. La infraestructura general del país, incluido un sistema de metro ferroviario de última generación, es una de las mejores de la región.

Por supuesto, la Copa del Mundo ha actuado como un catalizador para el cambio en Qatar. Junto con todas las instalaciones modernas, Qatar también ha progresado mucho en el segmento de bienestar de los trabajadores al abolir algunas de las viejas reglas y formular otras más progresistas.

¿Cómo analiza el grupo que le tocó a Qatar en el Mundial?

Qatar está en el club con Ecuador, Senegal y los Países Bajos en el Grupo A. No es un grupo fácil, pero en su día Qatar puede derrotar a cualquiera de estos equipos. Debemos recordar que Qatar es el actual campeón asiático, ganando el título en 2019. Qatar tuvo una salida razonablemente buena en la Copa América en 2019 y en la Copa Oro de la CONCACAF en 2021, donde llegó a las semifinales, perdiendo por poco ante Estados Unidos. Si Qatar puede sumar una victoria y dos empates, puede avanzar a la Ronda de 16. No me sorprenderá si llegan a los cuartos de final.

El costo de vida en Qatar, ¿qué tan lujoso es?

Mira, el costo de vida está aumentando en todo el mundo. Pero hay todo tipo de hoteles y restaurantes que se adaptarán al presupuesto de todos los aficionados. Hay muchos hoteles económicos y restaurantes de gama media.

¿Cuánto considera que un turista debe tener de dinero para estar cómodo en su estancia en Qatar?

Puede quedarse cómodamente y tener tres comidas al día con un presupuesto diario de $ 100-120. Pero recomiendo a los fanáticos que reserven su alojamiento con anticipación.

Háblame de la gastronomía de Qatar, ¿qué platos sugieres que el turista pruebe en su visita a su país?

Hay todo tipo de restaurantes en Qatar. Obtienes todo tipo de comidas. Pero la especialidad de la región son sus platos árabes y mediterráneos. También hay una amplia variedad de mariscos.

Se habla mucho del clima en el periodo que se celebrará el Mundial, ¿son complicadas las temperaturas?

Durante noviembre-diciembre, tendremos un buen clima aquí en Qatar, que oscila entre 15 y 25 grados centígrados. Sin embargo, casi todos los estadios de la Copa del Mundo tienen una tecnología de enfriamiento única y la temperatura interior en los estadios podría mantenerse en 22 grados centígrados.

¿Qué expectativas hay de tu parte en este mundial?

Espero que este Mundial sea uno de los mejores porque se juega durante el invierno. La mayoría de los mejores jugadores estarán en buena forma. Qatar 2022 será uno de los Mundiales más compactos. Los jugadores no necesitan viajar en vuelo internamente y no necesitan subir y bajar de un hotel para cada partido. Todos los equipos pueden permanecer en su hotel base desde el primer día hasta que hacen su salida. Todas estas ventajas deberían aumentar la calidad del fútbol en este Mundial.

¿Has oído hablar de Perú?

Sí, sé que es un país de Sudamérica y tiene una rica historia de fútbol, habiendo jugado en cinco Copas del Mundo hasta ahora. Soy consciente de que esta vez Perú terminó quinto en Sudamérica y el equipo vendrá a Qatar en junio para el juego de repechaje por su pase al Mundial.

¿Tienes algún equipo favorito que gane la Copa del Mundo?

Para casi todos los aficionados al fútbol, Brasil es el favorito sentimental. Pero la última vez que ganaron la Copa del Mundo fue en 2002. Pero en el Mundial de Qatar espero que Argentina se convierta en la campeona. Me gustaría ver a Messi levantar la Copa del Mundo.

¿Qué esperas que haga Qatar en el Mundial?

Como dije antes, Qatar saldrá al campo como campeón asiático. Así que tienen una gran responsabilidad. Espero que ofrezcan un espectáculo animado y si pueden lograr una victoria y dos empates, entonces tienen una buena oportunidad de avanzar a la Ronda de 16.

SEGUIR LEYENDO