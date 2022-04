Tony Succar fue confundido con integrante de BTS en los Premios Grammy 2022

Tony Succar. (Foto: Difusión)

¡Emocionado! Tony Succar atraviesa uno de los mejores momento de su carrera luego de ser nominado a los Premios Grammy 2022 en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical por su disco “Live in Peru”. El percusionista peruano llegó hasta Las Vegas para formar parte de la ceremonia de premiación.

Desde que llegó a la ciudad estadounidense el ex miembro de Yo Soy no deja de compartir todos los pormenores de su estancia en el evento, desde la alfombra roja hasta su paso el “Person of The Year” de MusiCares, organizado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, el músico compartió bastante alegre el recibimiento que tuvo en uno de estos eventos, pues las personas que se encontraban fuera empezaron a gritar de emoción al verlo.

Lo que nunca imaginó Tony Succar es que los aplausos y gritos no eran para él, sino para uno de los integrantes de la banda BTS . De acuerdo al timbalero, fue confundido con un cantante de la banda surcoreana.

Este divertido momento provocó que sus fans se rían sobre este hecho, mientras que otros le pidieron que intente tomarse una foto con los miembros de BTS. Cabe precisar que el grupo tendrá una presentación durante la ceremonia de los Premios Grammy 2022.

“Por favor diles que vengan a Perú”, “Deberías de tomarte una foto”, “Jajaja un orgullo ser peruano”, “Por favor habla con BTS sobre Perú”, “Foto con BTS porfa... Va hacer un reencuentro de primos lejanos”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Tony Succar es confundido con integrante de BTS en la alfombra de los Grammy.

¿CONTRA QUIÉNES COMPITE?

Tony Succar se enfrentará a leyendas de la música en español como Gilberto Santa Rosa (Colegas), Aymée Nuviola (Sin salsa no hay paraíso), El Gran Combo de Puerto Rico (En Cuarentena); y Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (Salswing).

¿DÓNDE GRABÓ ‘LIVE UN PERÚ’?

“Live in Peru” es concierto grabado en vivo en el Teatro Nacional en febrero de 2020 y que cuenta con diferentes versiones de “Billie Jean”, “A puro dolor”, “Uptown Funk” y muchos más. Esta producción tuvo que pasar por varios cambios para ser aceptada por los miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

“Este disco tiene 19 canciones porque yo puse muchas canciones de ‘Unity’ (disco lanzado en 2015). Fue mi oportunidad de llevar ese repertorio, obviamente lo regrabé en vivo para que sea diferente. Ahora sí pudo calificar porque tenía temas en español, lo balanceé para que pueda entrar”, indicó.

EMOCIONADO DE PODER GANAR SU PRIMER GRAMMY

Aunque ya ganó dos veces el Latin Grammy, es la primera vez que Tony Succar es nominado a un Grammy. En una entrevista con Infobae, precisó que no hará un ritual de la buena suerte y tampoco tiene preparado un discurso en caso de ganar.

“ No tengo un ritual por así decirlo, pero siempre trato de ponerme en mente positiva. Intento mentalizarme que estoy ahí (en los Grammys) y ganando. Ponerme en esa vibra en lo positivo y que ya está pasando . Sin embargo, a veces no funciona, pero a veces sí como en el 2019 que fui doble ganador en los Latín Grammy. ¡Mente positiva!”, indicó.

