Test de personalidad: menciona lo primero que veas y descubre qué te causa martirio

Conoce qué es lo que destaca de tu personalidad con responder qué ves en primera instancia. Foto: Mdzol/Facebook.

Un nuevo reto viral para ti. Los acertijo virales tienen niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complejos como el que presentamos a continuación. En ese sentido, mira la siguiente ilustración para que conozcas lo que te causa martirio en tu vida.

Sigue atento a la imagen, que tiene fondo color crema, en donde hay dos figuras que no se distinguen entre sí. Recuerda analizar con mucha precisión para encontrar las respuestas. Lo primero que veas debes decir para seguir con la prueba psicológica. Esta imagen fue publicada por Mdzol en su página web. Solo hay dos posibilidades. Y debes escoger una de ella. Suerte.

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Serpiente

Si lo primeo que viste es una serpiente, significa que te destacas por ser una persona observador. No toleras que te den órdenes o te impongan qué camino seguir. Prefieres tener relaciones cortas y memorables ya que estás convencido de que no existe el amor para toda la vida.

Por otro lado, tus amigos te ven como alguien en quien pueden depositar toda su confianza y por ello conoces los secretos más profundos de muchos. Prefieres una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa. Ten en cuenta dos detalles importantes: No soportas la hipocresía y la falsedad. Cree en ti para seguir creciendo como persona.

Cráneo

Por último, si viste el cráneo significa que eres alguien que sobresale por ser muy elocuente y generoso. Tu familia es lo más importante que tienes y por tus seres queridos eres capaz de darlo todo.

Incluso, en más de una ocasión has puesto a los demás por encima de ti y aunque te digan egoísta, has sabido valer tu amor propio. Sin embargo, te cuesta decir ‘no’ y eso te trae constantemente fuertes dolores de cabeza en situaciones de alta tensión.

Por otro lado, no te gusta hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan y si te hacen daño perdonas con facilidad. El miedo a quedarte solo/a es lo que te lleva a confiar de nuevo en los demás, y porque no te agrada guardar rencor. Cambia eso, valórate.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

