Coxsackie: todo lo que debes saber sobre el virus que viene atacando a menores de edad en el Perú

Alerta: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa.

Una noticia alarmante llegó en las últimas horas desde Ucayali. Se informó que 90 niños se habían contagiado con el virus de coxsackie. Un número que subió rápidamente debido a que se trata de una enfermedad altamente contagiosa.

César Munayco, director de vigilancia en salud pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, dio más detalles de este mal.

¿QUÉ ES EL COXSACKIE?

Se trata de un enterovirus que es bastante frecuente, y se presenta en brotes, generalmente en niños pequeños, sobre todo menores de cinco años. Se le conoce como la enfermedad de manos, pies y boca. Pero Munayco explica que es leve, y generalmente es un cuadro que se resuelve de 7 a 10 días. Raramente se produce una complicación, pero eventualmente podría desencadenar en una meningitis viral o encefalitis.

En algunos casos puede haber deshidratación, porque los lactantes al tener ampollas en la boca, no pueden lactar. En ese caso, debe verlo el pediatra. Pocos casos pueden llegar a hospitalizarse.

¿ES CONTAGIOSO?

El experto explica que este es un virus contagioso, prácticamente se puede contagiar por contacto directo de persona a persona a través de las gotitas respiratorias. “Cuando uno habla, tose o estornuda, puede contagiar. Si bien la mascarilla está presente, también se contagia al estar en contacto con superficies u objetos contaminados con el virus”, indicó.

Generalmente se presenta en colegios, porque es donde hay mayor contacto entre los niños. Ahora que es cuando se han reiniciado las clases presenciales, es cuando se ha visto este brote.

BROTES DE COXSACKIE EN PERÚ

El director explica que hemos tenido brotes anteriormente en el Perú de este virus. “Nosotros hemos tenido reportados cinco eventos anteriores, y con este brote de Ucayali ya son seis. Hemos tenido en el año 2016, brotes en Piura, Junín, Cajamarca y Lima sur. También en el 2011 en Arequipa”, indica Munayco.

Explicó que el virus de coxsackie tiene varios subtipos como el A y B, y dentro de los subtipos hay otros virus como es el A16, que es el más frecuentes, y el que generalmente se presenta en brotes.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

La forma como se presenta el coxsackie, es parecida a la influenza, señala el especialista. Se presenta con fiebres, los niños tienen dificultades para comer o beber por las lesiones y dolor de garganta, puede haber malestar general también.

Se presentan lesiones en algunos casos papulares o ampollas en la garganta que se llama herpangina, eso hace que el niño no pueda ingerir bebidas ni alimentos. Asimismo, puede haber lesiones en las palmas de las manos y plantas de los pies. Así como en codos, nalgas en los niños más pequeños. Aparece como sarpullido que molesta al niño.

RECOMENDACIONES

Una vez que el niño tenga estos síntomas, debe permanecer en su casa, que no vaya al colegio. El médico recomienda también no tocar las lesiones, porque allí es donde se encuentra el virus. “También se pueden contagiar las personas adultas si están en contacto con las lesiones”, detalló el experto.

Si el niño tiene lesiones, debe llevarlo al médico o al pediatra para que lo evalúe y le dé las recomendaciones necesarias.

TRATAMIENTO

Los tratamientos son sintomáticos. Si el niño está deshidratado, se le da más líquido; si no puede comer, se le pone una vía; si tiene fiebre, se le da paracetamol.

¿PUEDE HABER COINFECCIÓN CON EL COVID-19?

Munayco precisa que el covid en niños es mucho más leve, y si están vacunados no hay ningún problema. “Hasta ahora no hemos visto ninguna coinfección. Ahora que hay menos casos es más difícil detectarlos. Hay casos de dengue con covid o con influenza con covid, pero no lo hemos visto con coxsackie”, aseveró.

