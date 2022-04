Virus coxsackie: ¿la enfermedad tiene los mismos síntomas del COVID-19?

Diresa advierte que se trata de una enfermedad viral eruptiva y puede presentar complicaciones.

A través de la Diresa se informó el reporte de casos de contagios del virus coxsackie, también conocido como la enfermedad de manos, pies y boca, la cual ha tenido un impacto en un grupo de escolares en Pucallpa en medio del inicio del año escolar. Las autoridades de los centros educativos realizaron las comunicaciones correspondientes con las entidades de salud para que se les pueda brindar el apoyo necesario. Por medio de sus canales oficiales, el Minsa ha compartido una serie de recomendaciones a los padres de familia y docentes para que estén vigilantes ante los primeros síntomas.

¿Qué se sabe sobre el virus coxsackie? El infectólogo pediatra del Hospital Nacional Guillermo Almenara, John Cabrera, detalla que el origen de esta enfermedad se ubica en New York, Estados Unidos, cuando se registraron los primeros contagios en medio de una epidemia de polio en el año 1948. Sobre su presencia en nuestro país, se tiene un reporte del año 2016 de algunos casos controlados en el Callao.

LOS SÍNTOMAS DEL COXSACKIE

El especialista en salud hace mención de los síntomas frecuentes que se logran percibir, entre ellos están el dolor de garganta, fiebre alta y ampollas tipo llagas en la boca (lengua, encías), palmas de las manos y plantas de los pies. Aunque las primeras señales podrían confundirse con los síntomas de la COVID-19, el médico sostiene que hay ciertas características que las diferencian por completo.

“Esta enfermedad es que se presenta en boca, pies y manos. Hace referencia a que aparecen unas vesículas en estas zonas del cuerpo. Una placa amarillenta es como se caracteriza, la cual no produce coronavirus. La COVID-19 produce estos síntomas en ciertas personas cuando la enfermedad está muy avanzada. No se hace un cuadro respiratorio aunque siempre se van a presentar malestares como toda enfermedad viral. Suele ser benigna y no llega a mayores. Para identificarlo hay que prestar atención al periodo de incubación de 3 a 5 días y la aparición de lesiones”.

Alerta: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa.

¿A QUÉ POBLACIÓN AFECTA?

Cabrera sostiene que la población más afectada son niños pequeños, menores de 4 años, y es muy raro que ocurra en niños de avanzada edad o en adultos.

¿POR QUÉ HAY MÁS CASOS EN VERANO?

De acuerdo a lo detallado por el infectólogo esto se debe a los cambios en la rutina de las personas en meses donde hace mucho calor, sobre todo en la selva del país.

“Normalmente es por el modo de transmisión, sobre todo el contacto entre personas. Entonces, en esta temporada, se usa menos ropa, se lavan menos las manos, se va más a la piscina o a la playa y es así como el virus circula con mayor facilidad”.

Diresa advierte que se trata de una enfermedad viral eruptiva y puede presentar complicaciones.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS AUTORIDADES?

Por medio de la Diresa, el ministerio de Salud ha compartido una serie de recomendaciones a los padres de familia y docentes para que puedan detectar a tiempo este virus en los menores de edad. A su vez, es importante el constante lavado de manos y correcta desinfección de las mismas para no trasladar este virus ni contagiarlo.

Con el retorno de las clases presenciales, la cercanía de los estudiantes podrían transformarse en el vehículo de contagio. Las autoridades del Minsa han pedido a la población que se no se haga un autodiagnóstico ni una automedicación, ya que el primer paso a dar tras registrar los primeros síntomas es acudir a un establecimiento de salud a la brevedad.

Para recibir el apoyo de los profesionales en salud, la institución ha habilitado unos teléfonos de contacto para recibir la visita de los expertos que ayuden a detectar el virus y/o procedan a indicar el tratamiento a seguir. Puedes comunicarte a los números: 061-787927, 061-787933, 061-788053 y 951 642 156.

