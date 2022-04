Pedro Gallese reveló que Jefferson Farfán no cumplió la promesa de sortear un auto tras triunfo con Colombia en Barranquilla por Eliminatorias

Pedro Gallese reveló que Jefferson Farfán no sorteó el auto prometido tras triunfo con Colombia en Barranquilla por Eliminatorias Qatar 2022 (Fotos: Instagram | FPF)

Pedro Gallese reveló que Jefferson Farfán no cumplió con la promesa de sortear un auto tras la victoria de la selección peruana ante Colombia en Barranquilla por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Tras la victoria 1-0 de Perú ante Colombia se conoció la promesa de Jefferson Farfán al plantel de la selección peruana, si ganaban como visitante. La ‘Foquita’ ofreció sortear un auto si se lograba el objetivo.

La anécdota del sorteo se conoció luego que los jugadores de la selección peruana en los vestuarios del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. André Carrillo afirmó “La ‘Foca’ prometió sortear un carro. Voy a comprar tres rifas” y los testigos Luis Advíncula, Miguel Araujo y Aldo Corzo confirmaron la información.

Jefferson Farfán respondió a la conexión en vivo vía Instagram de André Carrillo mediante una historia en la misma red social: “Cumpliré mi promesa (André Carrillo). Gracias banda por esa alegría. Los amo”. citó la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán confirmó que iba a cumplir con la promesa de sortear un auto tras el triunfo de Perú ante Colombia por Eliminatorias (Foto: Instagram)

Respecto a la promesa de Jefferson Farfán y su cumplimiento del sorteo del auto, fue consultado el portero de la selección peruana Pedro Gallese en declaraciones a Gol Perú.

“No lo sorteó, pero me dijo que si clasificábamos al Mundial a mí me iba a dar un carro. No sé si lo dijo en joda o no. Pero, yo le voy a reclamar ese carro”, respondió Pedro Gallese. Y ante la insistencia respecto al sorteo, el guardameta abundó: “No lo sorteó. Tendría que dar dos carros me imagino”.

Por otro lado, la selección peruana venció a Venezuela en Caracas por las Eliminatorias Qatar 2022 con goles de Gianluca Lapadula y Christian Cueva. En ese duelo Pedro Gallese fue figura y permitió el triunfo de la bicolor al atajar un penal al venezolano Darwin Machís a los 69′ minutos cuando el partido estaba a favor de la blanquirroja 2-1.

Perú venció 1-0 a Colombia en Barranquilla por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 y Jefferson Farfán prometió sortear un carro entre el plantel de la selección

Justamente, el defensor peruano Miguel Trauco fue el que cometió la falta que provocó el penal y el arquero Pedro Gallese relató que el lateral le hizo un regalo por su atajada. “Sí, Trauco se me acercó y me dijo que me tenía una sorpresa para la siguiente fecha. Y (cumplió) para la otra fecha me dio un obsequio, al igual que Jefferson Farfán que también me dio otro regalo, me dijo ‘esto es para ti por todo lo que nos diste esta fecha’”.

En otro momento, el arquero Pedro Gallese se refirió al partido por el repechaje mundialista rumbo al Mundial de Qatar 2022. “Contento con lo que se ha logrado, todavía no conforme. Faltan 90 minutos, sabemos de eso. Cada compañero se va a entrenar mucho estos meses y seguro que vamos a llegar como siempre a los partidos, dándolo todo. Demostrando siempre el buen fútbol que caracteriza a Perú y ahora más ordenados que nunca”, afirmó.

El actual capitán de la 'bicolor' hizo un análisis sobre el desenvolvimiento del equipo a lo largo del proceso clasificatorio hasta llegar al repechaje. | Video: GOLPERU

