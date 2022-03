Yoshimar Yotún confesó los lujos extravagantes que vivió con Luis Advíncula en un hotel de Qatar

El volante ahora es futbolista de Sporting Cristal tras su paso por Cruz Azul y el fútbol europeo y de Centroamérica.

Yoshimar Yotún se atrevió a contar una divertida anécdota que vivió con uno de sus mejores amigos del fútbol y la vida, Luis Advíncula. Ambos fueron a Qatar en algún momento con la selección peruana para jugar un amistoso y quedaron impresionados con los lujos de un hotel siete extrellas en Doha. Sin embargo, un juego de luces en la habitación fue lo que más recuerda.

“Había un Ipad en la habitación. Tocabas un botón y bajaban las cortinas, con otro, música. Habían unos colores, azul... ¡Ah! dije, vamos a poner rojo, estaba con ‘Lucho’ Advíncual. Vamos a poner rojo pasión para mi ‘nero’ dije. Rojo apreté y toda la habitación roja. Y me dijo ‘no, no, no, mejor no’”, contó entre risas, “mejor pongo azul”, finalizó. Además, confesó en entrevista con Al Ángulo de Movistar Deportes, era uno de los mejores hoteles del país asiático.

Recordemos que en el 2014, luego de la salida de Sergio Markarián de la selección peruana, Pablo Bengoechea, que era su asistente, se terminó quedando al mando de manera interino y dirigió en algunos amistosos. En septiembre de ese año los seleccionados se hospedaron en el hotel The Torch y entrenaron bajo una temperatura de 38 grados en el campo del Grand Heritage Doha Teams Club National.

Finalmente, la ‘blanquirroja’ venció 2-0 al anfitrión del mundial con goles de Alexander Callens y Paolo Guerrero. La ‘bicolor’ en esas fechas hacía una gira por medio oriente y consiguió vencer en la previa a Irak y Panamá. El estratega uruguayo fue el encargado en todos los cotejos.